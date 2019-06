Fußball Steven Ukoh verstärkt FC 08 Villingen

Bei Tradionsclubs wie dem FC Solothurn sowie La Chaux-de-Fonds feierte Ukoh dann sein Comeback. 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan stand schon länger mit dem 27-jährigen in Kontakt, der derzeit seinen Master in Jura an der Universität Bern absolviert und wieder topfit ist. Steven Ukoh hat beim FC 08 einen Einjahres-Vertrag unterschrieben. Er wird künftig in der Nähe von Villingen wohnen und auch im Rechtsanwaltsbereich in Teilzeit arbeiten.

Verjüngt in Linx

Der FC Villingen dürfte in Linx mit Keeper Robin Karcher (18), Furkan Sari (19), Bathuan Bak (19), Tim Zölle (20) und Niklas Heini (21) wohl auf die jüngste Ersatzbank der Oberliga gesetzt haben. Als einziger routinierter Ersatzspieler stand Patrick Haag (29) zur Verfügung. Zölle, Heini und Sari feierten dann durch ihre Einwechslungen auch noch jeweils ihr Oberliga-Debüt.

Ein Sonderlob

Dies gab es von Coach Jago Maric für Manuel Passarella. Er hatte bereits einen Tag zuvor in der Landesligaelf in Löffingen 90 Minuten absolviert. Auch in Linx stand der 28-jährige Angreifer bis zum Abpfiff auf dem Feld. "Das ist wirklich ein toller Einsatz für den Verein", lobte der 08-Coach. Manuel Pasarella belohnte sich nach großem Laufpensum mit seinem ersten Oberliga-Treffer.

Pausenlos

Für 08-Coach Jago Maric gibt es ungeachtet der beendeten Runde zunächst einmal keine Pause vom Fußball. Er begibt sich ab 9. Juni für zwei Wochen in sein Heimatland Bosnien zu einem Lehrgang zum Fußballlehrer. Am 27. Juni startet beim FC 08 die Vorbereitung wieder.

Statistik-Turbulenzen

Angesichts von neun Treffern verlor wohl auch Zweitliga-Schiri Robert Kempter (Stockach) beim 4:5 des FC Villingen in Linx die Übersicht. Selbst beim offiziellen Portal "Fußball.de" stimmte die Torfolge nicht. Die Nullachter lagen nicht 2:4, sondern bereits 2:5 hinten