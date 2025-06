Fußball: Stetten II hält erfolgreich die Klasse

1 Tarik Vidjen (am Ball) erzielt mit einem direkten Eckball das wichtige 1:0 für die Gastgeber. Foto: Hannes Brenneisen Der TuS Lörrach-Stetten II besiegt den SV Eggingen und feiert den Klassenerhalt in der Kreisliga A-West.







Link kopiert



Mit 2:1 behielten die Gastgeber im Glutofen auf dem Kunstrasenplatz an der Tullastraße die Oberhand im Duell mit dem Ost-Vertreter. Nach dem 2:2 im Hinspiel hält Lörrach-Stetten II die Klasse. Für Eggingen geht es in die Kreisliga B, da auch die SG FC Wehr-Brennet den Aufstieg in die Landesliga verpasste. Trainer Andreas Schatz fehlte bei seinem letzten Spiel als Trainer der „Zweiten“. Er weilte auf einer Hochzeit.