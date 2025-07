Fußball: Stetten bezwingt den Lokalrivalen

Trotz der Niederlage beim Landesligisten aus Binzen hatte Schönau-Coach Manfred Knobel durchaus lobende Worte für seine Mannschaft übrig: „Mit dem Auftritt bin ich, dafür, dass wir erst zwei Trainingseinheiten absolviert haben zufrieden. Besonders in der ersten halben Stunde haben wir nicht nur dagegengehalten sondern auch Chancen herausgespielt“, so der Schönauer Übungsleiter.

Binzens Nils Mayer erzielt das zwischenzeitliche 3:1. Foto: Uli Nodler

Nach einem Binzener Doppelschlag sowie dem Schönauer Anschlusstreffer durch Leon Hesselbarth ging es daraufhin mit einer 2:1-Führung der Gastgeber in die Pause. Direkt nach dem Seitenwechsel entwischte Felix Herbster den Gästen über die linke Seite und flankte die Kugel auf Nils Mayer, der für die Hausherren auf 3:1 erhöhte.

Nur drei Minuten später stellte Leon Hesselbarth, nach toller Vorarbeit von Yasin Demirci, den alten Abstand per Kopf wieder her. „Ab Minute 70 ist uns dann die Luft ausgegangen und wir hatten kaum mehr Zugriff auf das Spiel“, so Knobel. Kurz zuvor hatte Binzens Neuzugang Adrian Mouttet mit seinem zweiten Tagestreffer auf 4:2 gestellt.

Im internen Lörracher Duell setzte sich der TuS Lörrach-Stetten im Grütt mit 1:0 gegen den FV Lörrach-Brombach durchgesetzt. In der Startelf von Andreas Schatz und Fabio Viteritti fanden sich gleich fünf Neuzugänge wieder. Ein weiterer Neuzugang, der vorerst auf der Ersatzbank Platz nahm erzielte dann den finalen Treffer des Tages. Bleon Selmani, der vom SV Weil an die Tullastraße kam, stellte in der 50. Spielminute auf 1:0 für die Gäste.

In den nächsten zehn Minuten hätten die Stettener Gäste, die bis dahin das bessere Team stellten, gut und gerne sogar mit 4:0 führen können. Doch alleine vor FVLB-Keeper Lenny Eckert vergaben die Gästespieler dreimal kläglich. Nach einer Stunde Spielzeit übernahm dann der FVLB gegen die physisch nachlassenden Stettener das Kommando, doch ein Treffer wollte nicht fallen, weil die Gastgeber einmal mehr vor dem gegnerischen Kasten zu kompliziert agierten.

Für das Team von Thorsten Szesniak war das 0:1 nach der 0:3-Niederlage gegen den Freiburger FC der zweite kleinere Rückschlag in der Vorbereitung. Freuen dürfen sich die Grüttkicker derweil über die Rückkehr von Robin Hinrichsen, der seinen Armbruch auskuriert hat.

Ansprechend präsentierte sich Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen am Samstag im Testspiel beim Verbandsligisten FC Auggen. Die Partie ging zwar 1:3 verloren, doch ein Klassen-Unterschied war vor allem in der zweiten Halbzeit nicht festzustellen. Die Gastgeber führten zur Pause durch die Treffer von Nico Ziegler, Jonathan Dischinger und Niklas Pauchet mit 3:0, ehe Baris Caylan (57.) für den FC Bad Bellingen der Ehrentreffer gelang.