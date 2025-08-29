Fußball: Startschuss für die Kreisliga A-West

Der erste Spieltag in der Kreisliga A-West steht vor der Tür. Mancherorts herrscht noch Ungewissheit.
Für Stefan Hilpüsch war die Sommervorbereitung so wie „er sie sich vor vorgestellt hat“. „Unverbindlich und mit der einen oder anderen Aktivität außerhalb des Fußballs.“ Der 34-Jährige konnte endlich mal wieder ein Wochenende in den Schweizer Bergen verbringen. Nach der abgelaufenen Spielzeit hat „Hille“ seine Kickschuhe an den Nagel gehängt. Die TuS-Ikone fungiert fortan „nur“ noch als Sportlicher Leiter. Auf dem Transfermarkt waren die Reblände heuer durchaus umtriebig. So trägt inzwischen Robin-Alexander Pude das Trikot der Efringer. Der Goalgetter kam von Absteiger FV Tumringen. Auch Torhüter Philip Kopf ist neu. Lange ausfallen wird allerdings Simon Diodene mit einem Kreuzbandriss (wir berichteten). Zum Auftakt gastiert Efringen-Kirchen am Samstag (18 Uhr) beim TuS Lörrach-Stetten II.