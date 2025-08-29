Fußball: Startschuss für die Kreisliga A-West

Für Stefan Hilpüsch war die Sommervorbereitung so wie „er sie sich vor vorgestellt hat“. „Unverbindlich und mit der einen oder anderen Aktivität außerhalb des Fußballs.“ Der 34-Jährige konnte endlich mal wieder ein Wochenende in den Schweizer Bergen verbringen. Nach der abgelaufenen Spielzeit hat „Hille“ seine Kickschuhe an den Nagel gehängt. Die TuS-Ikone fungiert fortan „nur“ noch als Sportlicher Leiter. Auf dem Transfermarkt waren die Reblände heuer durchaus umtriebig. So trägt inzwischen Robin-Alexander Pude das Trikot der Efringer. Der Goalgetter kam von Absteiger FV Tumringen. Auch Torhüter Philip Kopf ist neu. Lange ausfallen wird allerdings Simon Diodene mit einem Kreuzbandriss (wir berichteten). Zum Auftakt gastiert Efringen-Kirchen am Samstag (18 Uhr) beim TuS Lörrach-Stetten II.

TuS Lörrach-Stetten II muss ein dickes Brett bohren Die Bezirksliga-Reserve ist vor dem Start so etwas wie eine Wundertüte. Wie sich das junge Team im zweiten Jahr nach dem Aufstieg präsentieren wird, weiß wohl nicht einmal Neu-Trainer Florian Zeqiraj so genau. Der 25-Jährige hat das Kommando an der Seitenlinie zu dieser Saison von Andreas Schatz übernommen, der jetzt Trainer der ersten Mannschaft ist. Neu in Stetten ist Zeqiraj allerdings nicht. Zuletzt hatte er die Verantwortung für die „Dritte“ inne. Das letzte Testspiel am vergangenen Wochenende bei Aufsteiger TuS Binzen II ging mit 0:4 verloren. Man darf gespannt sein, wie das Duell nun an der Tullastraße verlaufen wird, zählt Efringen-Kirchen doch zu den Titelfavoriten.

Daniel Schulz vollbrachte das Meisterstück und brachte die Binzener Zweitvertretung in die Kreisliga A. Sicherlich ist das Ziel für einen Aufsteiger erst einmal der Klassenerhalt, doch könnte die Schulz-Elf in dieser Saison auch mal für die eine oder andere Überraschung sorgen. Das erste Spiel findet am Samstag, 16 Uhr, auswärts beim FC Wallbach statt, der 90 Prozent des Kaders zusammenhalten konnte, künftig jedoch auf Torjäger Marc Schäuble (SV Laufenburg) verzichten muss.

Zu einem Nachbarschaftsduell kommt es gleichzeitig auf dem Sportplatz der Maulburger, wenn der heimische TuS auf den FC Steinen-Höllstein trifft. Der Ligaerhalt steht in Maulburg über allem. Die Herausforderung ist groß, denn mit Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante haben die beiden Erfolgstrainer den Verein gen FV Lörrach-Brombach II verlassen. Der komplizierten Aufgabe stellt sich jetzt der neue Cheftrainer Theo Schoepf, der zudem einen Umbruch bewältigen muss. Die Vorbereitung verlief eher durchwachsen, Testspiel-Ergebnisse waren ernüchternd. Vor Wochenfrist musste sich der TuS etwa Bezirksliga-Aufsteiger SV Weil II mit 2:9 geschlagen geben.

Steinen-Höllstein strebt eine sorgenfreie Runde an

Lange im Abstiegskampf steckte im Vorjahr überraschenderweise Steinen-Höllstein - und das trotz der eigentlich großen Qualität im Kader. Heuer möchte der einstige Oberligist eine sorgenfreie Runde spielen. „Bis jetzt war es ganz gut. Alle ziehen mit“, sagt Trainer Burak Asik. Ein Testspiel am vergangenen Wochenende gegen den FSV Ebringen konnte nicht stattfinden. Auch in Steinen herrscht noch Urlaubszeit. „Wir sollten am Wochenende aber 14, 15 Mann dabei haben. Nach dem Maulburg-Spiel kehren dann einige wieder zurück.“ Fünf Neue begrüßte Asik im Sommer. Einer davon ist Anes Mujakic. Der 22-Jährige kommt von Liga-Konkurrent Schopfheim, die mit Fatih Cam einen neuen Übungsleiter haben. Angreifer Mujakic war auch schon in der Bezirksliga für den FC Wittlingen aktiv. 13 Spiele machte er in der Saison 2023/24. Im Jahr zuvor hatte Mujakic 22 Treffer für die Schopfheimer geschossen. „Ich denke, wir haben eine gute Truppe, die gut zueinander passt. Das Potenzial hat man im einen oder anderen Spiel auch schon sehen können“, so Asik.

Verschoben hat sich der Ligastart für den FVLB II und die Reservemannschaft des neuformierten FC Bad Bellingen um Trainer Gabriel Iordan aufgrund von Urlaubsabsenzen. Die Partie soll im Dezember nachgeholt werden. Schon am Freitagabend wurde die Saison im Derby zwischen Eichsel und Karsau eröffnet. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht zu Ende.

Die weiteren Spiele: TuS Kleines Wiesental - FC Kandern, SG Malsburg/Marzell-Wollbach - FC Hausen (beide So.; 15 Uhr); FSV Rheinfelden II - SV Schopfheim (So.; 16 Uhr).