Fußball: Standortbestimmung für Auggen und Laufenburg

Vorhang auf für die Verbandsliga-Saison 2025/26 mit dem FC Auggen und SV Laufenburg.
Aus unsere Region sind nun mit Auggen und Laufenburg zwei Klubs dabei. Die Rebländer sind im südbadischen Fußball-Oberhaus etabliert, der SV Laufenburg ist vor zwei Monaten als Landesliga-Zweiter der Staffel 2 über die Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga Südbaden aufgestiegen. Wer die Nullachter in den vergangenen Wochen in den Testspielen beobachtete, der kann sich gut vorstellen, dass der Hochrheinklub am Ende nicht wieder zu den Absteigern zählen wird. Mit bärenstarken Vorstellungen haben sich die Laufenburger bei der Konkurrenz Achtung verschafft.