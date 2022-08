3 Die Mannschaften von Polizei und Feuerwehr traten gegeneinander an. Foto: Wagner

Der Sportclub vom Lindenhof richtete am Wochenende die Stadtmeisterschaften für aktive Fußballmannschaften aus und bot mit einem ansprechenden Rahmenprogramm nicht nur den Fußballfans Spannung, Spaß und Unterhaltung.















Oberndorf - Bereits am Freitagabend eröffnete man das Festwochenende mit einem Ehrungsabend im Eventzelt, bei dem langjährige und verdiente Mitglieder des Sportclubs geehrt wurden. Um den Ehrungen auch einen stilvollen musikalischen Rahmen zu geben, hatte man das Duo Dolores und Uli engagiert, das auch nach dem offiziellen Teil des Ehrungsabends das Publikum im Eventzelt neben dem Sportheim begeisterte.

Liveband begeistert Publikum

Am Samstag begannen die Spiele um den begehrten Pokal des Stadtmeisters und die Zuschauer sahen bis zum Endspiel am Sonntagabend spannende und faire Spiele und Dank der bewährten Turnierleitung von Hansjörg Schmohl und Heinz-Otto Zeller konnte auch der Zeitplan eingehalten werden. Auch am Samstagabend sorgte mit "Bepo 104" eine Liveband für Unterhaltung, die ihr Publikum begeisterte.

Vor eine Herausforderung allerdings wurden die Organisatoren am Sonntagmorgen gestellt. Kurz vor Beginn der Halbfinals musste die SpVgg Oberndorf eine weitere Teilnahme am Turnier wegen einiger verletzter Spieler absagen, das bereits ausgeschiedene Team der SGM Hochmössingen/Aistaig sprang aber ersatzweise ein.

Deftiges Weißwurst-Frühstück

So ging es trotzdem mit den Halbfinals in den Sonntag und wer wollte, konnte dazu ein deftiges Weißwurst-Frühstück genießen. Aber nicht nur mit Weißwürsten bemühte sich das Küchenteam um das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste und Spieler. Ein Mittagstisch wurde angeboten, der Grill war nahezu rund um die Uhr in Betrieb und selbstverständlich hatten die fleißigen Bäckerinnen des SCL wieder für ein vielseitiges Kuchenbüfett gesorgt.

Der Bierwagen war bei hochsommerlichen Temperaturen gut besucht und auch Cocktails und eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken war für die Besucher vorbereitet.

Polizei technisch überlegen

Beim Einlagespiel zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei zeigten die beiden Blaulichtorganisationen, dass sie die Fitness, die man von ihnen erwartet, allemal nachweisen konnten. Die 8:2 Niederlage war lediglich der technischen Überlegenheit der Ordnungshüter zuzuschreiben. Der Fanblock der Feuerwehr versuchte zwar mit Trommeln und Tröten die Floriansjünger zu Höchstleistungen anzufeuern, die Anstrengungen waren allerdings, den hohen Temperaturen geschuldet, nicht von Erfolg gekrönt.

Als am Sonntag gegen 17 Uhr mit dem Sportclub Lindenhof auch noch die gastgebende Mannschaft zum Oberndorfer Stadtmeister gekürt wurde konnten die Organisatoren um ihren 1. Vorsitzenden Frank Bühler auf ein gelungenes und erfolgreiches Festwochenende zurückblicken. So bedankte sich Bühler am Ende auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die dieses erfolgreiche Sportwochenende möglich gemacht hatten.