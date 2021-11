1 Nach einer 3:0-Führung in der ersten Halbzeit innerhalb von fünf Minuten mussten die Kickers Lauterbach dennoch zufrieden sein, dass es gegen den SV Zimmern II zu einem Punktgewinn reichte. Denn im zweiten Durchgang waren die Gäste klar bestimmend und kamen zu einem deutlichen Chancenplus, stand Kickers-Keeper Jonas Moosmann immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Foto: Schleeh

Bezirksliga: Knappes 3:2 für SG Deißlingen/Lauffen gegen SG Schramberg/Sulgen















Während die SG Deißlingen/Lauffen gegen die SG Schramberg/Sulgen auf reichlich Widerstand stieß, nur 3:2 gewann, war das 4:2 des SV Villingendorf beim SV Winzeln deutlicher.

Kurios, was die FSV Schwenningen derzeit für Resultate abliefert. Nach dem 8:4 über die Kickers Lauterbach nun ein 0:7 beim SV Bubsheim. Der FV 08 Rottweil setzt seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1 bei der SpVgg Bochingen fort. Der SC Wellendingen überraschte mit einem 1:0 bei der SG Bösingen/Beffendorf.

SG Deißlingen/Lauffen – SG Schramberg/Sulgen 3:2 (1:2). Auf dem Kunstrasenplatz bereitete der Vorletzte dem Tabellenführer ein gutes Stück Arbeit. Deißlingen/Lauffen wechselte im Vergleich zur Vorwoche auf mehreren Positionen durch, auch im Hinblick auf das Pokalspiel. Ein Fernschuss von Mario Matos sorgte für die 1:0-Führung der Gäste (18.), die nach einem Eigentor aus dem Gewühl heraus wieder hinfällig war (36.). Knapp vier Minuten später lag der klare Außenseiter erneut in Front: Die Hausherren schwächelten in der Rückwärtsbewegung und Massimo Tosto ließ auf einen SG D/L-Ballverlust das 1:2 folgen (40.). Jonathan Pohl (52.) und Robin Schumpp (61.) verhinderten früh im zweiten Durchgang eine große Überraschung. „Das war eine tolle Willensleistung der Spieler. Auch wenn er knapp ausfällt, war der Sieg allemal verdient“, sagte Deißlingen/Lauffens Betreuer Rolf Schumpp. Er lobte die gut eingestellten Gäste für ihren Auftritt. Dieser könnte Schramberg/Sulgen trotz der Niederlage Auftrieb geben im Abstiegskampf.

Tore: 0:1 (18.) Mario Matos, 1:1 (36./Eigentor) Kevin Haxha, 1:2 (40.) Massimo Tosto, 2:2 (52.) Jonathan Pohl, 3:2 (61.) Robin Schumpp. – Schiedsrichter: Seyfettin Uslu. – Zuschauer: 120.

SV Bubsheim – FSV Schwenningen 7:0 (7:0). Mit einem solchen Endergebnis im Verfolgerduell hat wohl niemand im Vorfeld gerechnet. Die Hausherren nutzten direkt ihre Chancen und überrannten Schwenningen vor der Pause. Schon in den ersten 20 Minuten hätte Bubsheims Torjäger Daniel Geisel seinen Hattrick schnüren können, wäre da nicht vor dem Tor ein FSV-Spieler mit der Hand am Ball gewesen. Otto Waal erhöhte vom Punkt aus auf 3:0 (20.). Patrick Schneider (23.), Moritz (27.) und Marvin Moser (29.) sowie erneut Geisel (40.) schraubten den Zwischenstand zur Pause auf 7:0 hoch. Durch zwei Unachtsamkeiten von SVB-Spielertrainer Paul Ratke hätten die Gäste nach dem Seitenwechsel zumindest einmal zum Torerfolg kommen können, doch auch das blieb verwehrt. Die Hausherren hätten auf der Gegenseite noch erhöhen können, schlussendlich blieb es aber beim Halbzeitstand. Bubsheim verbesserte sich auf Rang drei. Die Schwenninger hatten sich zuletzt mit einem 8:4-Sieg gegen die Kickers Lauterbach von der 0:8-Niederlage gegen die SG Böhringen/Dietingen rehabilitiert. Auf dem Kirchberg folgte nun die nächste klare Pleite und das Abrutschen auf Rang sieben.

Tore: 1:0 (7.) und 2:0 (16.) beide Daniel Geisel, 3:0 (20./Handelfmeter) Otto Waal, 4:0 (23.) Patrick Schneider, 5:0 (27.) Moritz Moser, 6:0 (29.) Marvin Moser, 7:0 (40.) Daniel Geisel. – Schiedsrichter: Markus Helten (SRG Meßkirch). – Zuschauer: 50.

SG Böhringen/Dietingen – SV Renquishausen 2:2 (1:2). Ohne ihren verletzten Top-Torjäger Julian Schneider (9 Tore) tat sich die SG Böhringen/Dietingen offensiv schwerer, ging aber dennoch schon früh durch Nicolai Supper in Front (2.). Er und weitere Akteure auf beiden Seiten mussten am Samstag verletzungsbedingt das Feld verlassen. Renquishausen schaffte es, die gewünschten Nadelstiche zu setzen – und drehte das Spiel sogar vor der Halbzeit. Nach einem Angriff über rechts gelang Marius Butz sein elftes Saisontor (24.), eine Aktion über links schloss Leon Bosnjak zum 1:2 ab (39.). Die Hausherren wurden „zwei Mal klassisch ausgekontert“, so SG-Trainer Michael Banholzer, der ein mäßiges und fehlerbehaftetes Bezirksliga-Spiel beider Mannschaften sah. Renquishausen vergab weitere Kontergelegenheiten bereits im Ansatz. Auch die SG hatte zu viele Fehlpässe in ihrem Spiel. Neun Minuten nach seiner Einwechslung traf Maurice Kumle zum Ausgleich (69.). Volker Schneider scheiterte noch an SVR-Torwart Mario Gentner (75.) und Teamkollege Michael Merkt glückte nach einem Eckball nicht der SG-Siegtreffer (90.). „In Summe haben beide nicht mehr verdient als einen Punkt“, so Banholzer.

Tore: 1:0 (2.) Nicolai Supper, 1:1 (24.) Marius Butz, 1:2 (39.) Leon Bosnjak, 2:2 (69.) Maurice Kumle. – Zuschauer: 80.

SG Bösingen/Beffendorf – SC Wellendingen 0:1 (0:1). Wellendingens Niklas Hafner glückte in der dritten Spielminute das Tor des Tages, als er im Anschluss an eine Parade von SG-Keeper Patrick Knöpfle einschoss. Die Gäste blieben vor der Pause das bessere Team und setzten sich auch insgesamt verdient beim bis dato Tabellendritten durch. Die Heimelf von Trainer Manuel Bantle traf nach der Pause zwar zum Ausgleich, aus Sicht der Unparteiischen entstand der Treffer aber aus einer Abseitsposition heraus. Wellendingen verteidigte geschickt, blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor und distanzierte sich damit auf zwei Punkte vom Abstiegs-Relegationsplatz.

Tor: 0:1 (3.) Niklas Hafner. – Schiedsrichterin: Kerstin Holzmayer (SRG Reutlingen). – Zuschauer: 80.

SpVgg Bochingen – FV 08 Rottweil 1:3 (0:3). Die SpVgg Bochingen zeigte sich zunächst zwar verbessert im Vergleich zur Vorwoche, kassierte nach drei eigenen Fehlern aber schon in der ersten halben Stunde die entscheidenden Gegentreffer. Der spielende Rottweiler Co-Trainer Simon Kläger leitete nach einer Balleroberung auf Torschütze Johannes Wenzler weiter (5.), der bei seinem zweiten Treffer in der 26. Minute von Stürmer-Kollege Arber Krasniqi bedient wurde. In dieser Szene konterte der FV 08 die Bochinger aus. Kläger schockte die Hausherren wenig später, als er einen Abwurf von SpVgg-Torwart Andy Schittenhelm erlief und anschließend technisch stark über den Schlussmann hinweg einnetzte. Der Tabellenzwölfte fand in der verbleibenden Spielzeit keine Antworten auf den Rückstand. Erst in den Schlussminuten verkürzte der eingewechselte Christian Hengsteler auf 1:3 (85.). Der FVR blieb zum fünften Mal in Serie unbesiegt, Bochingen verpasste den Sprung ins Tabellenmittelfeld.

Tore: 0:1 (5.) und 0:2 (26.) beide Johannes Wenzler, 0:3 (29.) Simon Kläger, 1:3 (85.) Christian Hengsteler. – Schiedsrichter: Garcia Manuel Morales (SRG Kinzigtal). – Zuschauer: 80.