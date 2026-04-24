Fußball: Sperre für Prestianni nach Beleidigung gegen Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon muss wegen diskriminierender Äußerungen im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid einige Partien aussetzen. Die Sperre könnte weitreichende Folgen haben.
Nyon - Nach einer diskriminierenden Äußerung im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid Mitte Februar ist der argentinische Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für sechs Spiele gesperrt worden. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Demnach habe sich Prestianni, der in der Partie mit Reals Vinícius Júnior aneinandergeraten war, homophob geäußert.