Fußball: Spektakel zum Auftakt

Mit einem Spektakel haben am Freitagabend der SV Eichsel und der SV Karsau die neue Spielzeit eingeläutet. Der gefeierte Mann im Nachbarschaftsduell war schließlich Pascal Zumkeller, der in der 90. Minute einen Freistoß zum 5:4-Endstand für die Karsauer in die Maschen setzte. „Wie schon in der vergangenen Saison auch war es ein verrücktes Spiel und ein emotionales Auf und Ab. Ich empfand uns aber diesmal über weite Strecken spielbestimmend“, quittiert SVK-Coach Cliff Kiefer. „Spielerisch war es ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, die sich auch durch den zweimaligen Rückstand und den Ausgleich kurz vor dem Ende nie aufgegeben hat und das Spiel unbedingt gewinnen wollte.“

Eichsel gibt eine 2:1-Halbzeitführung aus der Hand Die Eichsler hatten zur Halbzeit noch mit 2:1 in Führung gelegen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste durch Tore von Neuzugang David Procenko (FSV Rheinfelden II), Christian Wendt und Dominik Zumkeller die Begegnung bis zur 75. Minute auf 4:2. Die Gastgeber um Neu-Trainer Torsten Griesshammer und Assistent Kai Asal gaben sich in einem umkämpften Derby allerdings noch lange nicht auf. Besonders bei Umschaltsituationen war der SVE immer wieder gefährlich, zudem zeigte sich der Zweite der vergangenen beiden Spielzeiten vor dem Tor sehr konsequent.

Muriz Zulic und Doppelpacker Jonas Häußermann stellten in der Schlussphase auf 4:4. Der Rest ist Geschichte. Eichsels Stefan Trefzer wurde noch von Schiedsrichter Felix Kreth mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. „Nach dem Aufwand, den wir betrieben haben und dem zu dem Zeitpunkt verdienten 4:2, dürfen wir Eichsel eigentlich nicht mehr rankommen lassen. Das müssen wir in den kommenden Spielen definitiv besser machen“, sagt Kiefer.

FC Kandern unterliegt beim TuS Kleines Wiesental

Überschaubar war das spielerische Niveau im Duell zwischen Geheimfavorit TuS Kleines Wiesental und dem FC Kandern um Spielertrainer Tim Großklaus. Der Ex-Profi musste sich letztlich mit seinem Team in Tegernau mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Florian Maier. Dementsprechend bedient war Großklaus nach Abpfiff. „Ich suche normalerweise nie die Schuld beim Schiedsrichter, aber dieses Mal hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass wir verloren haben.“

Der Unparteiische Andreas Schmidt habe aus Sicht von Großklaus nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim Leisinger (56.), die laut Großklaus auch berechtigt war, „vollkommen den Faden verloren“. „Ich glaube, es gab bei uns keinen Spieler, der keine Karte gezeigt bekommen hat. Das war eine Frechheit, was er in der zweiten Hälfte gepfiffen hat. Ich habe während des Spiels auch mit ihm gesprochen, aber leider erfolglos. Er hat seinen Stiefel durchgezogen.“

Eric Trefzer (links) und der TuS Kl. Wiesental setzen sich mit 1:0 gegen den FC Kandern durch. Foto: Hannes Brenneisen

Wenige Minuten vor dem Ende sah auch noch Wiesentals Peter Krieg Gelb-Rot. In der ersten Hälfte waren die Kanderner noch ganz ordentlich im Spiel. Ansätze waren bis zum gegnerischen Strafraum durchaus erkennbar. Das Gegentor kurz nach dem Seitenwechsel resultierte dann aus einem individuellen Bock der Kanderner Hintermannschaft. Anschließend kamen die Gäste nie mehr wirklich in die Partie, was mitunter auch an der starken Defensive des Aufsteigers lag.

Einen erfolgreichen Einstand gab es für Schopfheims Cheftrainer Fatih Cam, dessen Brüder Faruk und Yusuf beide in der Startformation standen. Mit dem SVS behielt der 42-Jährige beim FSV Rheinfelden II mit 3:1 die Oberhand. Dabei gingen die Gastgeber, bei denen Landesliga-Trainer Anton Weis startete, durch Muhammad-Hamdan Al Shaer früh in Führung.

Tizian Jost und Samuel Spada drehten den Spielstand aber noch vor der Pause. Den Endstand besiegelte schließlich Lukas Ratz. Mit den Schopfheimern sollte heuer zu rechnen sein. Auch Spieler wie etwa Neuzugang Timo Haselwander werden das Niveau am Oberfeld anheben.

Spät durfte sich der FC Steinen-Höllstein über ein 3:3 beim TuS Maulburg freuen. Björn Gutjahr, der alle Treffer für Steinen markierte, sorgte mit seinem Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit für die Punkteteilung. Maulburgs Benjamin Schreiber hatte beim Stand von 2:0 für den TuS noch einen Elfmeter verschossen. Er scheiterte an Norman Berger.