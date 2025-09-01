Fußball: Spektakel zum Auftakt

Mit einem Neun-Tore-Feuerwerk in Eichsel meldete sich die Kreisliga A-West zurück aus der langen Sommerpause. Mächtig bedient war derweil Kanderns Spielertrainer Tim Großklaus.
Mit einem Spektakel haben am Freitagabend der SV Eichsel und der SV Karsau die neue Spielzeit eingeläutet. Der gefeierte Mann im Nachbarschaftsduell war schließlich Pascal Zumkeller, der in der 90. Minute einen Freistoß zum 5:4-Endstand für die Karsauer in die Maschen setzte. „Wie schon in der vergangenen Saison auch war es ein verrücktes Spiel und ein emotionales Auf und Ab. Ich empfand uns aber diesmal über weite Strecken spielbestimmend“, quittiert SVK-Coach Cliff Kiefer. „Spielerisch war es ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, die sich auch durch den zweimaligen Rückstand und den Ausgleich kurz vor dem Ende nie aufgegeben hat und das Spiel unbedingt gewinnen wollte.“