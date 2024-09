Fußball: Spataro gelingt ein Traum-Einstand

1 Den ersten Saisonsieg fuhr die SG Obernheim/Nusplingen II mit dem 2:0-Sieg beim TSV Straßberg II ein. Foto: Kara

Der neue Coach des FV Rot-Weiß Ebingen siegt mit seinem Team beim FC Winterlingen mit 4:2. Der SV Dotternhausen II legt nach und bleibt Tabellenführer. In Laufen bremst ein Gewitter die Kicker.









Am Freitagabend hatte sich Riccardo Spataro den Spielern des FV Rot-Weiß Ebingen als neuer Trainer vorgestellt – siehe nebenstehenden Bericht – und am Sonntag stand der 33-Jährige dann beim Gastspiel seiner Mannschaft beim FC Winterlingen erstmals in der Verantwortung. Und das mit Erfolg: Die Rot-Weißen aus Ebingen durften am Ende einen 4:2-Auswärtssieg bejubeln.