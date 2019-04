Fußball So läuft die Saison für "unsere" Profis

Daniel Caligiuri ist ein gebürtiger Schwenninger und hat in der Jugend für den SV Zimmern gespielt. Zum Profi ausgebildet wurde er beim SC Freiburg. Der mittlerweile 31-Jährige stand in 26 Bundesliga-Partien für die Königsblauen auf dem Feld und erzielte vier Saisontore. So richtig rund wollte es für ihn und den FC Schalke 04 in dieser Saison nicht laufen. Im März laborierte der Mittelfeldspieler an einem Syndesmosbandriss. Insgesamt bringt es der jüngere der Caligiuri-Brüder auf 3090 Minuten.

Christian Günter schnürte einst die Fußballschuhe für den FV Tennenbronn, bevor er in die Jugend des SC Freiburg wechselte. Bei den Breisgauern reifte der heute 26-Jährige zum gestandenen Bundesligaprofi. Der Linksverteidiger stand in dieser Spielzeit 27 Mal für die Elf von Trainer Christian Streich auf dem Platz und zeigte gute Leistungen. Insgesamt spielte er 2640 Minuten.

Ein guter alter Bekannter ist auch Florian Kath. Der 24-Jährige plagte sich in der aktuellen Bundesligasaison mit Verletzungen herum und kam so zu keinem weiteren Einsatz in Deutschlands höchster Spielklasse. Der Stürmer, dessen Vergangenheit bei der TSG Balingen liegt, lässt sich aber nicht beirren und wird auch in Zukunft wieder angreifen.