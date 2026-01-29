Fußball: So geht es weiter in der Champions League

Der FC Bayern steht im Achtelfinale, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen den Umweg über die Playoffs nehmen. Wie heißen die möglichen Gegner?
Berlin - Deutsche Wochen in der Champions League? In den Playoffs und im anschließenden Achtelfinale drohen den drei verbliebenen deutschen Clubs nationale Duelle mit kurzen Reisewegen. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bekommen ihre Playoff-Gegner am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon zugelost. Für den FC Bayern München gibt es am Freitag noch keine Neuigkeiten. Eintracht Frankfurt war bereits ausgeschieden. So geht es in der Königsklasse weiter.