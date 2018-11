Fußball SKV Rutesheim: Vom Fast-Abstieg an die Tabellenspitze

So wie ich das mitbekommen habe, würden wir im Falle des Abstiegs jetzt wohl auch nicht miteinander sprechen?

Mit dem Abstieg hätten wir die Situation eventuell neu bewerten müssen. Wobei dies ein Thema in der Winterpause war, falls der Fall einer größeren Negativserie mit dem bitterem Ende eintritt. Dann hätten ich, oder die Verantwortlichen, die Frage nach einem Neuaufbau schon gestellt. Diese blieb jedoch aus und wir haben bis zum Ende um den Klassenerhalt gekämpft und diesen geschafft.

Jetzt haben Sie am vergangenen Wochenende mit 1:0 gegen den FV Löchgau gewonnen. War das so etwas wie eine kleine Revanche?

Das war ja eine ganz andere Ausgangssituation. An diesem Spieltag ging es nur um drei Punkte in der Liga, nicht um den Klassenerhalt oder Aufstieg. Löchgau hatte ja auch nichts gemacht, was verboten war. Dass wir in der Relegation verloren haben, ist eine ganz normale Situation im Sport. Dieses Mal haben halt wir gewonnen.

Stimmen Sie mir zu, wenn ich behaupte, dass die Verbandsliga in dieser Saison total verrückt und unberechenbar ist?

Das war sie auch schon in der vergangenen Saison. Auch da war die Liga bereits absolut ausgeglichen. In diesem Jahr ist es vielleicht sogar nochmals einen Tick krasser. Wenn man sieht, wie eng alles in der Tabelle beieinander ist. Das ist der Wahnsinn. Es ist auch egal, gegen welche Mannschaft man spielt, man muss immer über 90 Minuten wahnsinnig aufpassen. Es gibt einfach kein Spiel, in dem man über die komplette Dauer die Spielkontrolle hat.

Ihre Mannschaft kommt mit der Situation jedoch augenscheinlich am besten zurecht. Sie haben aus der vergangenen Saison offenbar die richtigen Schlüsse gezogen.

Wir machen nicht viele Dinge grundsätzlich anders als in der vergangenen Saison. Wir sind im Spiel gegen den Ball besser geworden. Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass wir in den Spielen unaufgeregter sind. Letztes Jahr war alles neu für uns. Jetzt kommen wir mit vielen Situationen besser klar. Wir haben eine junge Mannschaft, die jetzt einen großen Schritt gemacht hat, aber noch mehr Potenzial hat.

Wissen Sie, was Ihre Mannschaft mit dem VfL Nagold gemeinsam hat?

Auf die Schnelle genau das. Beide Teams sind sehr jung. Unser Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren. Da werden die Nagolder nicht allzu weit weg davon sein.

23,24 Jahre bei Ihrem Team, 23,28 beim VfL Nagold. Es gibt aber auch noch etwas anderes.

Dann müssen Sie mir auf die Sprünge helfen.

Beide sind im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen II ausgeschieden.

Das habe ich völlig vergessen. Ich versuche, so wenig wie möglich daran zu denken. Das ist der schwarze Fleck auf unserer bisherigen Saison. Wir hatten die riesige Chance, unter die letzten Acht im Pokal zu kommen, vielleicht sogar noch weiter, weil schon viele der großen Mannschaften ausgeschieden sind. Es tut immer noch weh, darüber zu reden. Ohne das Thema zu hoch hängen zu wollen.

Am Samstag können Sie dafür jetzt einen inoffiziellen Titel holen, von dem man sich nichts kaufen kann.

Diesen Titel zu holen, sollte unser Ansporn sein, auch wenn er nicht maßgebend ist. Wir wollen so lange wie möglich auf dem Tabellenplatz, auf dem wir jetzt stehen, bleiben. Und ich rede jetzt nicht vom 30. Spieltag und dem Aufstieg, sondern immer nur von Spieltag zu Spieltag. Mehr Motivation, als die Tabellenführung zu verteidigen, gibt es fast nicht.