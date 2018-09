Fußball Skispringer geht beim VfR Sulz fremd

Siegel gefällt sich in der Stoßstürmerposition

"Zunächst war der Trainer etwas skeptisch und meinte, er würde mich genauer beobachten. Mit der Zeit fand ich dann den Rhythmus", sagt Siegel. Prompt folgte das Tor beim Mühlbachpokalturnier. Seine zweite Partie bestritt er dann in einem Freundschaftsspiel, "dann durfte ich in die ›Erste‹", ergänzt der Rechtsfuß.

Auch dort traf der Hobbykicker gleich im ersten Spiel, am Sonntag ließ er seinen zweiten Treffer gegen die SG Empfingen II folgen. Bezeichnend bei diesem Tor war, dass Siegel dabei seine ganzen Fähigkeiten ausspielen konnte. Er beschreibt die Situation so: "Direkt nach Wiederanpfiff spielte der Gegner den Ball nach hinten und ich machte Druck. Der Ball ging weiter zurück Richtung Torwart und ich setzte zum Vollsprint an. Der Keeper wollte den Ball weghauen, traf dabei aber meinen rechten Fuß. Der Ball prallte ab, ich rannte am Torwart vorbei dem Ball hinterher, um ihn dann ins Tor einzuschieben."

Genau eben jene Szene beschreibt en detail, weswegen Siegel prädestiniert ist für die Position eines Mittelstürmers, "in der Vorbereitungsphase für das Skispringen im Herbst und Winter betreiben wir unwahrscheinlich viel Kraft- und Schnellkrafttraining. Das beides vereint ist eine gute Basis für ein schnelles Spiel", sagt Siegel. Auch wenn er in der Ballbehandlung natürlich noch etwas aufzuholen habe, er hätte es sich komplizierter vorgestellt, "wir Skispringer spielen ja zum Aufwärmen auch oft Fußball".

Trainer hofft künftig auch auf Kopfballtreffer

Das Anlernen etwa der nötigen Härte, da mache er sich keinen Stress, "denn ich weiß aus dem Skispringen, dass es immer Potenzial nach oben gibt. Man muss nur konzentriert weiter arbeiten, denn ich weiß von mir selbst, dass es ganz schnell auch mal ein paar Stufen nach unten gehen kann". Das Agieren als Einzelkämpfer auf der Schanze helfe ihm nun bisweilen in einzelnen Aktionen, "andersrum kann ich aber auch etwas aus dem Fußball mitnehmen, nämlich Kopf hoch und die Übersicht zu behalten".

Apropos Kopf, bei einer Körpergröße von 1,79 Meter; käme da nicht mal ein Treffer mit dem Haupt infrage? "Ganz ehrlich, das hofft der Trainer Matthias Bantle auch", sagt Siegel – aber das Wort Kopfsache hat im Fußball wie im Skispringen dann doch seine eigene Bedeutung.