Die SG Malsburg-Marzell/Wollbach begeisterte mit einem blitzsauberen Auftritt und steigt somit nach Hin- und Rückspiel hochverdient in die Kreisliga A West auf. Bei brütender Hitze überzeugte das Team von Michael Motz und Fabian Schmid mit sauberem Offensivspiel und Zweikampfstärke.

Simon Stiefvater trifft in dieser Szene zum 1:0. Foto: Hannes Brenneisen

Schon in den Anfangsminuten erarbeitete sich die SG MMW ein optisches Übergewicht und münzte dieses noch in der ersten Halbzeit in eine 2:0-Führung um. Erst tauchte Simon Stiefvater nach tollem Steckpass von Lukas Wetzel frei vor Grenzachs Keeper Florian Heinrich auf und legte den Ball überlegt in die untere rechte Ecke (24.), dann stellte Luke Holwerda mit einem strammen Schuss in die lange Ecke auf 2:0 (39.).

Von den Hausherren kam in der Vorwärtsbewegung im ersten Durchgang deutlich zu wenig. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das zwar und Grenzach/Wyhlen kam nach und nach zu Torchancen. Dennoch waren es die Gäste, welche den nächsten Treffer bejubeln durften.

Jan Kroll legte sich den Ball von der rechten Außenbahn in den Sechzehner und überwand Heinrich mit einem halbhohen Abschluss (57.). In der Folge dieses Treffers zogen sich die Schützlinge von Motz und Schmid zurück und die SG Grenzach/Wyhlen erarbeitete sich weitere Torchancen. In der 72. Minute zappelte die Kugel dann auch im Tor der SG MMW. Eine Hereingabe von Yevhen Shelemekh bugsierte Daniel Berger ins eigene Gehäuse.

„Machen die Nacht zum Tag“: Michael Motz. Foto: Hannes Brenneisen

Der Schlusspunkt der Begegnung blieb aber letztlich Simon Stiefvater vorbehalten, der nach einem Gewühl im Strafraum auf 4:1 erhöhte und den Aufstieg in die Kreisliga A West finalisierte. So stand nach Abpfiff von Ralf Brombacher ein deutlicher Auswärtssieg.

„Ich bin überglücklich und stolz auf die Mannschaft. Jetzt werden wir die Nacht zum Tag machen“, freute sich ein überwältigter Michael Motz nach Spielende. In ihrem ersten gemeinsamen Jahr hat die SG MMW in Hin- und Rückspiel hochverdient den Aufstieg klargemacht.