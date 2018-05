Fußball SG Dornstetten verteidigt erfolgreich den Pokal

So wurde es noch einmal spannend, denn als Dominik Benner Viktor Schäfer im Strafraum zu Fall brachte, zeigte Schiri Manuel Digeser auf den ominösen Punkt. Clayton Zwetsch lief an, doch sein nicht zu scharf getretener Strafstoß konnte Lukas Betz parieren. Der Frust über den verschossenen Elfer saß bei dem Edeltechniker wohl tief, sodass er sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, was zehn Minuten vor dem Ende die rote Karte nach sich zog. In der Endphase probierte die Schäfer Truppe zwar noch einiges, aber der letzte Wille nochmal ranzukommen war abhanden gekommen. So war der Jubel bei den Fachwerkstädtern natürlich groß, als Digeser nach dreiminütiger Nachspielzeit abpfiff.