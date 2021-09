Serie hält weiter an

1 Mit der ersten Null-Nummer dieser Saison bleibt der SV Seedorf (Tom Ritzel) auch nach dem Gastspiel bei der SG Empfingen weiterhin ungeschlagen in der Landesliga 3. Foto: Wagner

Landesliga: Seedorf mit 0:0 in Empfingen















SG Empfingen – SV Seedorf 0:0 (mo/yr). Die Landesligapartie zwischen der SG Empfingen und dem SV Seedorf endete mit einem gerechten 0:0-Unentschieden. "Über das ganze Spiel gesehen geht das Ergebnis so in Ordnung", sagte Empfingens Co-Trainer Fabian Singer – auch wenn die Empfinger gerne die erste Mannschaft gewesen wären, die das einzig noch ungeschlagene Team der Landesliga gern besiegt hätten. Das Resultat bewertete auch Tobias Bea, Spielertrainer des SV Seedorf, als gerecht.

Aber vor allem in der ersten Halbzeit spielten noch die Seedorfer dominant und zeigten, dass sie zurecht zur Spitzengruppe der Liga zählen. "Die haben gut den Ball laufen lassen. Da hat man schon gesehen, dass sie eingespielt sind und einen richtigen Lauf derzeit haben", sagte Singer. Die Gäste kontrollierten das Geschehen, allerdings ergaben sich auf beiden Seiten kaum Möglichkeiten.

In der zweiten Hälfte kämpften sich die SG Empfingen besser in die Partie, richtig gefährliche Situationen vor dem Tor des SVS ergaben sich dabei allerdings nicht. "Bis zur 70. Minute haben wir sie gut hinten rein gedrückt", so Singer von der SG Empfingen.

Christian Gier tauchte in der 65. Minute 20 Meter vor dem Tor alleine vor SVS-Keeper Marc Kost auf. "Eigentlich muss er nur mit dem Ball an ihm vorbei laufen", sagt Singer. Doch Gier trat auf den Ball und verstolpert die Riesenmöglichkeit auf die Führung. Aber auch der SV Seedorf startete noch gute Gegenangriffe, die man besser hätte ausspielen können.

Tobias Bea (SV Seedorf): "Natürlich hätten wir gern gewonnen, doch wir können auch mit dem Unentschieden leben, freuen uns, dass wir weiter ungeschlagen sind. Bei einem starken Gegner wie Empfingen, dazu auf dem Kunstrasen, können bei so einem engen Spiel Kleinigkeiten entscheiden. Und da hatten wir in einer Szene auch etwas Glück."

SV Seedorf: Kost – Roth, Bea, Scheck, T. Haag, Lenz, Grimmeißen (66. Gutekunst), Berg (45. Szopa), Rothkranz (89. Heizmann), Ritzel, J. Haag.

Tore: keine. Schiedsrichter: Johannes Röhrig. Gelbe Karten: 2/1. Zuschauer: 200.