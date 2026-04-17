Fußball: Sechs Champions-League-Plätze für Bundesliga möglich

Dank des FC Bayern und SC Freiburg holt Deutschland im Vergleich mit Spanien weiter auf. Das ist auch für andere Clubs wichtig, die auf einen internationalen Startplatz hoffen. Worauf es nun ankommt.
Berlin - Durch Freiburgs Einzug ins Europacup-Halbfinale darf die Bundesliga weiter auf sechs Champions-League-Plätze für die kommende Saison hoffen. Dafür müsste der SC Freiburg die Europa League gewinnen und sich somit ein direktes Startrecht für die Königsklasse ergattern. Außerdem müsste Deutschland im UEFA-Saisonranking Spanien noch vom zweiten Platz verdrängen, was für die Liga ebenfalls mit einem zusätzlichen Champions-League-Platz belohnt würde.