Fußball Sebastian Rudy: Ehering bei Testspiel verloren

Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim habe bei einem Testspiel "frisch verheiratet" den Ehering nicht ausziehen wollen und ihn nur abgetaped. "Abends sitzen wir beim Essen und ich gucke so auf meine Hand. Auf einmal war der Ring weg. Da bin ich noch ein bisschen weißer geworden als ich es ohnehin bin", erzählte Rudy in einem am Montag veröffentlichten Video seines Clubs.