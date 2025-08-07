Fußball: Schwere Lose für den Hochrhein

Neun Klubs aus dem Bezirk Hochrhein sind an diesem Wochenende in der ersten Hauptrunde des Südbadischen Fußball-Verbandspokals im Einsatz. Dazu kommt der FC Auggen aus dem Rebland.
Klar ist schon vor dem ersten Anstoß, dass die Zahl der Hochrheinvereine in der zweiten Runde überschaubar sein wird. In den direkten Duellen zwischen dem TuS Binzen gegen den SV Laufenburg und FC Zell gegen den FV Lörrach-Brombach bleiben bereits zwei Klubs auf der Strecke. Darüber hinaus stehen der FC Wittlingen und FC Bad Bellingen auswärts vor großen Herausforderungen. Auch der SV Weil sieht sich auswärts im Landesliga-Duell gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal nicht unbedingt in der Favoritenrolle.