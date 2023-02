1 Auch die Königsfelder um Patrick Lauble und die Donaueschinger um Tim Stolz (rechts) überprüften die Form. Foto: Roland Sigwart

Verbandsligist FC 08 Villingen (U21) kam im fünften Vorbereitungsspiel beim Verbandsligisten VfL Nagold zu einem 1:1 (1:0). Es war bereits das vierte Unentschieden in der bisherigen Testspielserie.

Yannick Spät brachte die Villinger kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.). Elias Bürkle sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für den 1:1-Ausgleich (52.). 08-Trainer Daniel Miletic setzte insgesamt 14 Akteure ein. Zwischen den Pfosten stand Kevin Ehmann. Dieser hielt in der 81. Minute einen Elfmeter. Mit Lavdrim Amiti kam in der Schlussphase einer der Ersatzkeeper noch zu einem Kurzeinsatz im Feld.

Daniel Miletic war mit der Leistung „sehr zufrieden. Die erste Halbzeit war richtig stark von uns. Es war der bisher beste Gegner. Der VfL wollte Fußball spielen, wir hatten dennoch die besseren Chancen und mehr vom Geschehen. Zur Pause hätten wir durchaus mit 3:0 und 4:0 führen können. Wir müssen noch etwas am Torabschluss arbeiten bis zum Punktspielstart am 4. März gegen den FC Auggen.“

FC Königsfeld

Landesligist FC Königsfeld kam in seinem ersten Testspiel beim starken A-Kreisligisten SG 08 Schramberg/Sulgen zu einem 3:3 (2:1). Zunächst steuerte Königsfeld einem klaren Sieg entgegen: Felix Fehrenbach (8.) sowie Dominik Eschner (25.) sorgten für die 2:0-Führung. Der Ex-Villinger Erik Törtelyi verkürzte in der 32. Minute auf 1:2. Justin Profft – ein weiterer ehemaliger Nullachter – gelang sogar die 3:2-Führung (55.). In der Schlussphase verwandelte Eschner einen Strafstoß zum 3:3. Die Königsfelder Trainer Patrick Fossé und Erik Raab mussten auf einige Akteure verzichten. Das nächste Vorbereitungsspiel absolviert der FCK bereits am Dienstag ab 19.30 Uhr beim Landesligisten SV Zimmern.

Das Testspiel von Landesliga-Kontrahent FC Bad Dürrheim gegen den FC Rielasingen wurde abgesagt. Der neue Sportliche Leiter Franco de Rosa sieht nach zwei klaren Testspielniederlagen keinen Grund zur Panik. „Berufs- und krankheitsbedingt fehlten noch Stammkräfte. Unsere Trainer haben zur Mannschaft einen guten Draht. Das Team wird sich in den kommenden Vorbereitungswochen finden. Bei uns herrscht ein guter Teamgeist, das macht mir weitere Hoffnung.“

DJK Donaueschingen

Landesliga-Spitzenreiter DJK Donaueschingen testete beim württembergischen Landesligisten SV Zimmern die Form. Nach dem 2:1 (1:0)-Sieg der Donaueschinger zog Coach Benjamin Gallmann ein positives Fazit. „Im Vergleich zu unserer Niederlage vor einer Woche in Erzingen gab es spielerisch bei uns eine Steigerung zu sehen. Und dies im Spiel gegen den Ball und im Spiel mit dem Ball.“ Nach 31 Minuten hatte Stephan Ohnmacht die DJK mit 1:0 in Führung gebracht. Zimmern glich (70.) durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nur drei Zeigerumdrehungen später war für Donaueschingen Max Schneider mit dem 2:1 zur Stelle. 16 Feldspieler und zwei Torhüter setzte Benjamin Gallman ein. Am Mittwoch (19 Uhr) testet der Landesligist nun beim FC Bräunlingen.