Fußball Schwarzwald/Zollern: Spannende Aufgaben warten in der Kreisliga A 1

Spannende Aufgaben warten in der Kreisliga A 1

1 Patrick Frey (rotes Trikot) und der SV Villingendorf wollen in Schramberg nicht zuschauen, was die Konkurrenz macht, sondern beim Türk SV punkten. Foto: Bernd Müller

Wer von den vier Aufstiegskandidaten strauchelt an diesem Wochenende? Oder lösen alle ihre kniffligen Aufgaben, da keiner einen Spaziergang vor sich hat und die Konkurrent mit wachsamen Augen schaut, was die anderen Spitzenteams anstellen.









Nach sieben Siegen in Serie erwischte es die SG Zimmern II/Horgen (21 Punkte), zu der die SG Mariazell/Locherhof (21) mit dem Sieg in Villingendorf aufgeschlossen hat. Die beiden Verfolger dahinter mit den Kickers Lauterbach (19) und dem SV Villingendorf (18) wurden ebenfalls vor der Runde in den Top5 erwartet.