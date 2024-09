Trotz dem Ausfall von Stammspielern befindet sich der FV 80 Rottweil im Aufwärtstrend. In Bernecktal steht am Donnerstag das Derby zwischen der SG Schramberg/Sulgen und dem FC Hardt bevor. Bei der SG Deißlingen/Lauffen sind die Torjäger Robin Schumpp und Florian Ehnis in Form.