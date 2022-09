1 Gehen in den Stadien und Sportplätzen bald die Flutlichter aus? Die Energiekrise beschäftigt nicht nur die Fußballer. Foto: Eibner

Ist der (Breiten)Sport erneut einer der großen Verlierer? Nach der Corona-Pandemie könnte nun die Energiekrise die Vereine hart treffen. Die meisten Fußballer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wissen aber noch nichts von Auflagen oder Vorgaben.















Link kopiert

Die Erwartungen der Verbände sind klar: Die rund 90 000 Sportvereine in Deutschland sollen mindestens 20 Prozent Energie einsparen. Mit diesem Aufruf an seine Mitglieder will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Schließung von Schwimmbädern und Sportstätten im Zuge der Energiekrise verhindern. Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) gibt für die Bundesliga-Vereine ein klares Einsparziel vor: Bayern München und Co. sollen 15 bis 20 Prozent Energie einsparen, um in der Energiekrise ihren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Südbadischer Fußballverband

Um Szenarien wie finanzielle Notlagen oder sogar eine pauschale Schließung von Sportanlagen zu vermeiden, haben sowohl der DFB als Dachorganisation als auch die baden-württembergischen Fußballverbände den Kontakt zur Politik auf Bundes- und auf Landesebene aufgenommen. "Es darf nach dem Corona-Lockdown einfach nicht sein, dass es erneut zu einem Lockdown für den Sport, also die Schließung von Sportstätten, kommt", verweist Johannes Restle auf die Bedeutung des Sports gerade für Kinder und Jugendliche. Der Geschäftsführer des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) erhofft sich von der Landesregierung vor allem finanzielle Unterstützung für die Vereine. Restle denkt dabei an Möglichkeiten wie "Überbrückungshilfen". Natürlich gehe es für die Clubs aber auch darum, möglichst viel Energie im Herbst und Winter einzusparen. Ganz ohne Flutlicht und halbwegs warme Duschen würde es jedoch nicht gehen. "Mittelfristig wird es zudem immer wichtiger sein, dass bei der Sanierung oder dem Neubau von Sportstätten noch mehr auf die Klimafreundlichkeit geschaut wird."

FC 08 Villingen

Klar, auch Arash Yahyaijan macht sich Gedanken, was der Herbst und Winter bringen wird. "Wir haben ja schon immer versucht, Energie und Co. einzusparen. Allein schon aus Kostengründen. Wir sind ja sparsame Menschen", werden der Sportvorsitzende des FC 08 Villingen und Co. natürlich alle Möglichkeiten ausloten, um den Verbrauch weiter zu minimieren. Eine offizielle Aufforderung, Energie im und rund um die MS Technologie-Arena einzusparen, würde es aber nicht geben. "Bisher haben wir in dieser Hinsicht nichts erhalten", betont Arash Yahyaijan.

DJK Donaueschingen

Bei der DJK Donaueschingen, die ebenfalls viele Teams im Spielbetrieb hält, haben die Verantwortlichen das Thema "Energieeinsparung" für den Herbst momentan erst am Rand auf ihrem Bildschirm. "Wir haben viele aktuelle Themen, die wir abarbeiten müssen, deshalb gab es noch keine interne Besprechung zum Bereich Energiekrise – auch noch nicht mit der Stadt Donaueschingen", berichtet Thomas Wild, der Fußball-Abteilungsleiter der DJK.

Und Thomas Wild weiter: "Natürlich schauen wir immer, in welchen Bereichen wir einsparen können. Zum Beispiel wird unser Flutlicht sofort nach dem Training ausgeschaltet. Wir haben auch den Vorteil, dass sich die Kostenlast im Rahmen unser Spielgemeinschaft bei der Jugend mit Bräunlingen auch etwas verteilt." Allerdings, so der Abteilungsleiter, "wird unser Clubheim mit Gas beheizt. Da werden wir uns kurzfristig in Sachen Einsparungen sicherlich schon etwas überlegen müssen."

FC Bad Dürrheim

Der Bad Dürrheimer Vorsitzende Benjamin Wildgruber hat dagegen von der Stadtverwaltung der Kurstadt die Nachricht erhalten, "dass wir mit dem Dreifachen an Warmwasserkosten in den kommenden Monaten rechnen müssen. Das ist für uns schon einmal ein erster Anhaltspunkt in der Kalkulation. Wir werden wohl nun die Temperatur bei den Duschen beispielsweise leicht nach unten korrigieren." Insgesamt befürchtet Wildgruber auch eine hohe Kostensteigerung im nächsten Halbjahr. "Wir haben jedoch auch Ideen, wo wir weiter einsparen können. Die jüngeren Jahrgänge könnten vielleicht in den nächsten Wochen früher mit dem Training beginnen, um die Flutlichtkosten zu senken. Unser Clubheim, das natürlich auch viel Energie verbraucht, werden wir, nachdem der bisherige Pächter nicht mehr da ist, in Eigenverantwortung weiter betreiben und nicht mehr jeden Tag öffnen." Für Benjamin Wildgruber ist auch klar: "Von den Kosten her werden viele Sportvereine an ihr Limit kommen. Da wird es ohne staatliche Unterstützung wohl nicht mehr gehen."