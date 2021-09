2 Tom Ritzel kniete sich in den Zweikämpfen rein. Foto: Rudolf

Landesliga: Chancenplus rechtfertigt 3:1 gegen SV Wittendorf / Fairplay von Braun

SV Seedorf – SV Wittendorf 3:1 (1:0). Obwohl der SV Seedorf keine überzeugende Vorstellung ablieferte, reichte es gegen einen lange Zeit harmlosen SV Wittendorf, um 3:1 zu gewinnen. Aufgrund der wieder mal zahlreichen Tormöglichkeiten war der Sieg der Gastgeber verdient.

Dabei gab es zwei Knackpunkte in der Partie. In der 34. Minute vergab der SV Wittendorf einen Strafstoß und in der 65. Minute zeigte Christian Braun vom Gast Fairplay, gestand gegenüber Schiedsrichter Philipp Herbst ein Foul an SVS-Torhüter Tobias Kohl ein, so dass es auch diesmal nichts mit dem Ausgleich wurde. "Wenn man oben steht, gewinnt man auch so ein Spiel, wer unten steht, verliert es", brachte es SVS-Spielertrainer Tobias Heizmann auf den Punkt. Und Gästetrainer Stefan Jäkle sprach von einer "verdienten Niederlage" seiner Mannschaft. "Das war zu schwach, was wir gezeigt haben."

In den Anfangsminuten wirkten beide Mannschaften agil, entwickelten sich ersten Torraumszenen, doch schnell verlagerte sich das Geschehen in die Hälfte des SV Wittendorf. Der SV Seedorf hatte mehr Zug auf das Gästetor und so war die Führung in der 18. Minute nicht unerwartet. Nach Balleroberung durch Yannik Scheck startete Jonas Haag zu einem Konter über die links Seite durch, vollendete mit feiner Einzelleistung zum 1:0. Jonas Haag bot sich in der 25. Minute erneut nach einem Konter ein Hochkaräter. Wieder war ein Ballverlust des SVW der Ausgangspunkt. Konnte der SV Seedorf in schöner Regelmäßigkeit für Gefahr um und im Strafraum des SV Wittendorf sorgen, waren offensiv die Bemühungen der Gäste meist im Ansatz zum Scheitern verurteilt. Immer wieder der Drang durch die Mitte, wo die Bälle mangels Präzision selten einen Adressaten fanden – während die sich anbietenden Außenspieler „verhungerten“ und Christian Braun in der Luft hing, kaum ein brauchbares Zuspiel erhielt, dass er verarbeiten konnte.

Nach einer halben Stunde die erste Großchance für die Gäste, kam Braun aus kurzer Distanz zum Abschluss, blockte Marco Lenz zur Ecke ab. Ähnlich die Situation zwei Minuten darauf. Wieder ist Braun durch, hat freie Bahn und wird vom heraus eilenden Tobias Kohl von den Beinen geholt. Doch der SVS-Keeper machte seinen Fehler umgehend wieder gut, wehrte den von Simon Spissinger geschossenen Foulelfmeter mit starker Parade ab. Kurz vor der Halbzeitpause bot sich Tom Ritzel eine gute Möglichkeit, die Führung der Gastgeber auszubauen.

Die Gäste agierten nach Wiederbeginn mutiger. Doch auch der SV Seedorf erhöhte den Druck. Darius Gutekunst (47.) und Tom Ritzel (48.) scheiterten jeweils am SVW-Torwart Marvin Kaupp. Auf der Gegenseite klärte Tobias Bea in höchster Not gegen Christian Braun (53.) zur Ecke. In der 61. Minute schaffte es auch Tom Ritzel nicht, die Führung der Gastgeber auszubauen, auch wenn Kaupp nachfassen musste. Da die Abwehr des SV Seedorf nicht die gewohnte Souveränität ausstrahlte, blieb es nicht nur spannend, sondern die Gäste im auch Spiel. Und als der Ball nach einer undurchsichtigen Situation vor dem SVS-Kasten in der 65. Minute doch im Netz zappelte, der Schiedsrichter zunächst den Ausgleich geben wollte, stand der SV Seedorf mit Fortuna im Bunde. Torhüter Kohl lag am Boden und nach zaghaften Protesten seitens des SVS zeigte sich Christian Braun als fairer Sportsmann, gestand ein, dass der den Keeper gefoult hatte – somit Freistoß anstatt 1:1 – auch wenn das nicht jeden auf der Bank des SV Wittendorf begeisterte.

Zum Ausgleich der Gäste reichte es dennoch, da der SV Seedorf weiterhin etwas fahrig wirkte. Zunächst hatte Mario Grimmeißen Pech, als er einen Freistoß fast von der rechten Eckfahne an den linken Posten des Gästegehäuses setzte. Mit dem nächsten Angriff des SV Wittendorf kam es im Anschluss an eine Ecke zur Vollversammlung vor dem Tor von SVS-Keeper Kohl. Robin Schillinger behielt den Überblick und traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (71.). Das war das "Hallo-Wach-Erlebnis", das der SV Seedorf wohl brauchte. Nun entwickelten die Gastgeber wieder richtig Tatendrang in der Offensive. Dem hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Nach Freistoß von Ritzel köpfte Tobias Bea das Leder an die Querlatte (77.). Dann drehte Jonas Haag auf, der mit dem 2:1 (81.) den Sieg für den SV Seedorf einleitete, den nur zwei Minuten darauf Johannes Wernz mit dem 3:1 perfekt machte, als der einen Querpass von Tom Ritzel "kunstvoll" mit der Hacke verarbeitete. Mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit stand Wernz der Pfosten im Weg, seinen zweiten Treffer zu erzielen.

Tobias Heizmann (SV Seedorf): "Mit der Leistung haben wir uns sicher nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben wahnsinnig viele hundertprozentige Torchancen vergeben. Dann waren wir nicht kompakt, zu weit weg, sind zu oft spät gekommen. Wir haben dem Gegner die ganze Zeit das Spiel überlassen. Meiner Meinung nach waren wir viel zu passiv, haben nur reagiert anstatt agiert."

Tobias Bea (SV Seedorf): "Es kam auch Glück dazu, dass Wittendorf den Elfmeter verschießt, die Aktion von Christian Braun, das macht nicht jeder. Das war eine super Aktion von ihm. Nach dem Ausgleich konnten wir nochmal eine Schippe drauflegen."

Stefan Jäkle (SV Wittendorf): "Der Gegner war nicht gut, aber wir waren schlechter. Somit eine verdiente Niederlage, so ehrlich muss man zu sich sein. Wir spielen derzeit keinen guten Fußball, spielen zu umständlich, treffen falsche Entscheidungen. Auch haben wir es nie geschafft, Druck zu entwickeln. Seedorf hat mehr Chancen gehabt und die auch genutzt."

SV Seedorf: Kohl – M. Roth, Bea, Lenz, Scheck (56. Schneider), T. Haag, Grimmeißen (76. Wernz), Rothkranz (85. Heizmann/90.+3. Ch. Roth), Ritzel, J. Haag, Gutekunst.

SV Wittendorf: Kaupp – R. Schillinger, Spissinger, Huß, Mihic, Braun, Schneider, Müller, Tim Jung (62. D. Schillinger), N. Schillinger, Schmid (26. Totzi/83. Schmid).

Tore: 1:0 (18.) Jonas Haag, 1:1 (71.) Robin Schillinger), 2:1 (81.) Jonas Haag, 3:1 (83.) Johannes Wernz.

Schiedsrichter: Philipp Herbst; Gelbe Karten; 3/4; Zuschauer: 250.

