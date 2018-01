Fußball Schnellschuss: Ist Tayfun Korkut der Richtige?

Die Verpflichtung Korkuts als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Hannes Wolf schlug sofort hohe Wellen. Am Montagabend um 18.00 Uhr wurde der 43-Jährige offiziell vorgestellt, bereits am Dienstag wird er sein erstes Training leiten und die völlig verunsicherte Mannschaft auf das enorm wichtige Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg vorbereiten. Er erhielt einen Vertrag bis Sommer 2019.