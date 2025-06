Im Rahmen des Festakts zum 100-jährigen Bestehen der Schiedsrichtergruppe Zollern-Balingen in der Bisinger Hohenzollernhalle wurde Antonio de Rossi eine besondere Ehre zuteil: Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement als Obmann der Schiedsrichtergruppe hat er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Die Ehrung nahm Stephan Reuß als zweiter Stellvertreter des Balinger Oberbürgermeisters Dirk Abel im Auftrag des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann vor.

Die Schiedsrichterkarriere des Binsdorfers hat im Jahr 1987 begonnen. In den vergangenen 38 Jahren hat er als Unparteiischer 1750 Fußballspiele geleitet. „Sie waren selbst Schiedsrichter bis zur Bezirksliga und haben darüber hinaus mehrere Schiedsrichterteams als Assistenz ergänzt“, sagte Reuß in seiner Laudatio. Mit Hartmut Landbeck war er bis in der Verbandsliga im Einsatz, mit Armin Fridmansky sogar bis in die Oberliga. Im Frauenfußball hat er an der Seite von Ulrike Goth an Spielbegegnungen bis in die Bundesliga mitgewirkt.

Engagiert als Funktionär

Darüber hinaus hat de Rossi sich in verschiedenen Bereichen als Funktionär engagiert, unter anderen im Ausschuss der Schiedsrichtergruppe Balingen. Über Jahre hinweg lag die Einteilung der Jugend- und Aktivenspiele in seiner Verantwortung. 2006 wurde er Obmann der SG Balingen und zwei Jahre später Obmann der neugegründeten SG Zollern-Balingen. Laut Reuß habe er die verantwortungsvollen Führungsaufgaben gewissenhaft ausgeführt, wie etwa Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Kaderschiedsrichter und die Abnahme der Leistungsprüfungen.

Förderer des Frauenfußballs

Auch der Frauenfußball sei ein Anliegen des Binsdorfers gewesen. Initiativen zur Gewinnung und Förderung von Schiedsrichternachwuchs seien maßgeblich auf de Rossi zurückgegangen. Sein Handeln sei geprägt gewesen von großer Leidenschaft und Zuverlässigkeit.

In den zurückliegenden Jahren hat Antonio de Rossi eine Vielzahl an Ehrungen und Würdigungen erfahren, wie in 2024 die Verdienstmedaille des WFV in Gold. Reuß übermittelte die Glückwünsche des Ministerpräsidenten, überreichte die Ehrenurkunde und steckte ihm die Ehrennadel an.