Fußball SC Freiburg leckt nach Niederlage seine Wunden

Dafür müssen die Freiburger allerdings viel besser anfangen als gegen den FCA. "Augsburg war sehr gut in der ersten Halbzeit, wir waren schlecht", analysierte Trainer Christian Streich. "Wir waren gedanklich und physisch unterlegen." Die Niederlage sei deswegen absolut verdient, auch wenn es zwischenzeitlich die große Chance zum 2:2 gegeben habe. Zuvor hatten die Gäste durch ein Slapstick-Eigentor des Ex-Freiburgers Jonathan Schmid vorübergehend ins Spiel zurück gefunden (49. Minute). Das 1:0 erzielte Caiuby per Kopf (19.).

Was Freiburg auch fehlte: Ein Stürmer wie Alfred Finnbogason. "Das ist ein schlauer Fußballer. Ich hoffe, dass er nicht jedes Mal drei Tore schießt gegen uns. Sonst wird es schwer, zu gewinnen", kommentierte Streich das traumhafte Comeback des Isländers. Per Hacke (34.), per Elfmeter (68.) und zum Schluss mit einem typischen Mittelstürmertor (83.) traf Augsburgs Topstürmer erneut drei Mal gegen den Sport-Club, wie schon beim 3:3 in Augsburg in der vergangenen Saison. "Das ist Wahnsinn", sagte der 29-Jährige: "Ich war sehr heiß in dieser Woche. Ich wollte unbedingt spielen."

Zwei Tore erzielte damals Nils Petersen, auf den die Freiburger wegen einer Schulterblessur aus dem Spiel gegen Schalke am Sonntag verzichten mussten - und damit auch auf die Laufstärke des Nationalspielers. Ohne Petersen lieferte der SCF die schlechtesten ersten 45 Minuten der Saison ab. "Es tut schon sehr weh, weil wir die erste Halbzeit komplett verpennt haben", sagte Niederlechner, der nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder auf seinem Top-Niveau angekommen ist.