Fußball SBFV-Verband meint: "Wir sind nicht die Corona-Polizei"

Der Verband hat vor der Saison seine Rechtsordnung angepasst, um Verstöße gegen das Hygienekonzept zu sanktionieren. Wie streng sollen Vergehen denn geahndet werden?

Der Fußball ist – wie jeder andere Lebensbereich auch – zu besonderer Verantwortung aufgerufen. Wie in den anderen Bereichen sollte es das Ziel sein, 100 Prozent zu erreichen. Aber wir sind uns auch im Klaren, dass die 100 Prozent nicht immer erreichbar seien werden. Die Rechtsordnung wurde hauptsächlich deshalb geändert, um die wiederholten und schweren Verstöße ahnden zu können.

Wer ahndet denn mögliche Verstöße?

Wir haben zwar Sanktionsmöglichkeiten, sind als Verband aber natürlich auch nicht die "Corona-Polizei", dazu gibt es mit den Infektionsschutzbehörden und der Polizei mindestens zwei andere zuständige Kontrollinstanzen. Aber wenn wir nicht alle sorgsam mit der Verantwortung umgehen, besteht natürlich die Möglichkeit und die Gefahr, dass die Politik sagen muss: "So kann es nicht weitergehen." Insgesamt ist es aber nicht nur Corona im Fußball, sondern wir spielen Fußball in Corona-Zeiten. Die Verantwortung endet nicht an der Rasenkante.

Die Saison ist noch relativ jung. Die ersten Pokalspiele mussten jedoch schon abgesetzt werden, in Villingen mussten große Teile der Mannschaft in Quarantäne. Wenn sich solche Fälle häufen, wird der Spielplan schnell in sich zusammenfallen. Gibt es schon Pläne für bestimmte Fälle?

Das hängt natürlich entscheidend vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Je nachdem welches Szenario eintrifft, braucht es eine andere Entscheidung. Wir haben daher immer darauf hingewiesen, dass wir nicht wissen, was kommt. Aber wir müssen in der Lage sein, im Fall der Fälle entsprechend handeln zu können. Diese Ermächtigung haben wir vom Verbandstag bekommen. Wir hoffen aber, dass wir diese nicht brauchen werden.

Wie viel Flexibilität bieten die Spielpläne, falls Spiele abgesagt werden müssen?

Dabei kommt es auf die Klasse und deren Größe an. Bisher sieht der Rahmenterminkalender noch sehr wenig Mittwochsspieltage vor, die als Ausweichtermine genutzt werden könnten. Theoretisch könnten wir über den 30. Juni hinaus spielen. Einzelne Fälle könnten wir damit gut abfedern. Wenn wir aber mehrere ganze Spieltage absetzen müssten, wird es irgendwann natürlich schwierig.

Das heißt, Sie rechnen auf jeden Fall damit, dass Spiele aufgrund von Corona-Fällen in Vereinen während der Saison abgesetzt werden müssen?

Ja. Corona-bedingte Absetzungen einzelner Spiele könnten während der Pandemie zum Normalbetrieb werden. Da darf man sich auch nichts vormachen, wir haben die Rahmenbedingungen nicht in der Hand. Selbst bei bestmöglicher Einhaltung der Hygienekonzepte wissen wir nicht, mit wem die Spieler und Fans abseits des Platzes Kontakt hatte. Wir können in diesem Setting nicht sicher davon ausgehen, dass es mit den bisherigen wenigen Fällen vorbei ist. Für die Verbandsmitarbeiter wird dann der organisatorische Aufwand immer größer, sodass wir uns im Zweifel für den Schutz der Gesundheit entscheiden werden und ein Spiel zur Sicherheit absetzen müssen. Fragen von Felix Gieger