Fußball SBFV-Pokal: FC 08 Villingen erlebt gegen SC Lahr sein Waterloo

Der Verbandsligist aus Lahr startete nominell mit einer Dreierkette, die er bei gegnerischem Ballbesitz in eine Fünferkette umwandelte, um so die Räume für die spielstarken Gäste eng zu machen. Phasenweise waren sogar zehn Lahrer Spieler hinter dem Ball. Die Nullachter taten sich damit sichtlich schwer, die Anfangsphase lief auf beiden Seiten ereignislos. Erst nach zehn Minuten waren die Villinger erstmals im SC-Strafraum, jedoch ohne gefährlich zu werden. Auf der Gegenseite ging der erste Abschluss durch Christian Neumaier gut einen Meter am Tor von 08-Keeper Andrea Hoxha vorbei.

Das Spiel nahm in der Folge langsam Fahrt auf, Volkan Bak kam in Minute 16 einen Schritt zu spät, Lahrs Keeper Jonas Witt konnte den Pass in die Spitze gerade so aufnehmen. Im Gegenzug wurde ein Fernschuss von Johannes Wirth abgefälscht. Die folgende Ecke sollte dann das Spiel nachhaltig verändern. Nachdem die erste Flanke noch geklärt wurde, stand bei der zweiten Hereingabe von Dennis Häußermann Sportclub-Torjäger Martin Weschle am langen Pfosten goldrichtig und brachte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.