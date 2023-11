1 Der Winter ist im Schwarzwald da. Viele Partien sind für das Wochenende bereits abgesetzt. Foto: Eibner

DJK Donaueschingen hofft aber noch auf die Austragung am Samstagnachmittag (15 Uhr) gegen den VfR Hausen. In der Kreisliga B2 ist der komplette Spieltag abgesetzt.









Ausgerechnet am letzten Jahresspieltag der Kreisligen A und B hat der Winter schon zugeschlagen. Insgesamt sind einige Partien in den verschiedenen Ligen im Bezirk badischer Schwarzwald am Wochenende bereits abgesagt. Hier eine kurze Übersicht vom Ist-Stand um 13 Uhr am Samstag.