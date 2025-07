Fußball: Sauer und Pinke übernehmen

1 Fabio Muto (links) ist von seinem Trainerposten zurückgetreten. Foto: Hannes Brenneisen Nach dem überraschenden Rücktritt von Fabio Muto hat der FC Wittlingen eine Nachfolge-Lösung gefunden.







Nach der erfolgreichsten Saison des FC Wittlingen, verbunden mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Hochrhein und dem Gewinn des Bezirkspokales hat Trainer Fabio Muto den Verein darüber informiert, dass er noch vor dem Auftakt der Landesliga-Saisonvorbereitung nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Wir waren mit Fabio in ständigem Austausch und hätten gerne in dieser Konstellation weitergemacht, schlussendlich akzeptieren wir aber die Entscheidung. Wir danken Fabio Muto für den ununterbrochenen Einsatz in den vergangenen Jahren seit 2021 als er als Co.-Trainer bei uns angefangen hatte. Fabio hat hier eine tolle Arbeit geleistet und das Niveau der Mannschaft angehoben. Weiter hat er den ganzen Verein und die Fans wieder für den Fußball in Wittlingen begeistert. Wir haben nun vollstes Vertrauen in das verbliebene Trainerteam Gary Sauer und David Pinke, mit denen wir in die Vorbereitung zur Landesliga gehen werden“, verkündet Sportchef Luigi Squillace die Entscheidung des Klubs. nod