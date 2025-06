Fußball: Satriano als Co-Trainer installiert

1 Schiedsrichter Luigi Satriano tritt seine erste Trainerstation an. Foto: Hannes Brenneisen Luigi Satriano übernimmt als Co-Trainer bei der Spvgg. Brennet-Öflingen.







Link kopiert



Den meisten im Bezirk Hochrhein eigentlich als tadelloser Schiedsrichter bekannt, nimmt sich Luigi Satriano nun einer neuen Herausforderung an. Wie die Spvgg. Brennet-Öflingen auf ihren Social Media-Kanälen bekanntgegeben hat, wird Satriano zur kommenden Saison Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Erkin Avul. Im ersten Jahr ohne die Spielgemeinschaft mit dem FC Wehr werden die Brennet-Öflinger mit zwei Teams in der Kreisliga C an den Start gehen.