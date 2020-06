Fußball Saison in Südbaden offiziell abgebrochen

Mit diesen Abstimmungsergebnissen der insgesamt 232 stimmberechtigten Funktionäre wurden individuell den Anträgen des Südbadischen Fußballverbandes gefolgt. Der SBFV, so Verbandspräsident Thomas Schmidt, plant den Saisonstart für die Runde 2020/21 per 1. September. "Wenn dies nicht gelingt, haben wir einen Plan B für einen späteren Beginn. Wir arbeiten an den Konzepten mit einer sehr großen Transparenz."

Im Mittelpunkt des außerordentlichen Verbandstages, der aus einem Studio in Emmendingen nahezu technisch problemlos übertragen wurde und extern von konstruktiven Wortmeldungen der Vereinsvertreter geprägt war, stand auch der spannende Antrag Nummer 2 von 28 Vereinen. Diese wünschten sich einen Aufstieg der relegationsberechtigen Mannschaften in die jeweils nächsthöhrere Klasse. Sebastian Scholl, der Vorsitzende des FC Neuweier (Baden-Baden), fasste die Argumentation der 28 Vereine gekonnt zusammen: "Wenn relegationsberechtigte Mannschaft in dieser Saison aufsteigen dürfen, wäre es eine etwas fairere Lösung, angesichts auch der Tatsache, dass es keine Absteiger gibt." Die vom Präsidium des Südbadischen Fußballverbandes befürchtete relativ hohe Ausweitung der Ligen bei einem Aufstieg der Vizemeister sah Scholl nicht: "Wenn unser Antrag durchgeht, wird es in Südbaden keine einzige Liga in der kommenden Saison mit mehr als 20 Mannschaften geben."

Der Antrag der 28 Vereine wurde aber von den Stimmberechtigten mit 165 Gegenstimmen (37 Stimmen dafür) klar abgelehnt.

Oberliga-Entscheid steht bevor

Noch offen ist zu diesem Zeitpunkt, ob die Oberliga Baden-Württemberg abgebrochen, oder doch noch fortgesetzt wird. Es muss eine Übereinstimmung der drei beteiligten Verbände (SBFV, Württembergischer Fußballverband und Badischer Fußballverband) geben.

Die Nordbadener stimmen über ihre Saison am Samstagnachmittag ab. In Württemberg erfolgte die schriftlich-elektronische Abstimmung mit Frist an diesem Samstag. Das Ergebnis wird um 16.30 Uhr bekanntgegeben. Es ist aber fest davon auszugehen, dass der Abbruch der Oberliga-Saison 2019/20 passiert.

Doch noch einmal zurück zum virtuellen Verbandstag der Südbadener. Per Abstimmung wurde am Samstag auch entschieden, dass das Verbands-Sporthotel Sonnhalde (Lenzkirch-Saig) an eine österreichische Hotelkette verpachtet wird, die zeitnah bauliche Investitionen vornehmen will.

Auf die Frage von Horst Hettlich (Vorsitzender der Spfr. Schönenbach), wann denn in Baden-Württemberg – in Rheinland-Pfalz ist dies bereits der Fall – wieder mit Kontakt und bis zu 30 Spielern trainiert werden könne, hatte Verbandspräsident Thomas Schmidt eine klare Antwort parat: "Die drei Verbände wollen nun in diesem Punkt mit einem konkreten Gesprächstermin mit der Landesregierung zeitnah Schwung reinbringen."