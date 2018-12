Fußball S-Indoor-Cup: Youngster der TSG nutzen Momentum

In den Halbfinals hatte Anadolu gegen die Balinger U19 mit 1:3 den Kürzeren gezogen; die Young Boys mussten sich Hechingen mit 0:2 geschlagen geben. Die ersten Vier des Kleinen Turniers haben ebenso das Hauptturnier des Indoor-Cups am Sonntag erreicht wie auch die Zweitplatzierten der vier Zwischenrundengruppen.

Nach den Vorrundenspielen am Freitagabend und am Samstagvormittag hatten sich aus den sechs Gruppen mit ingesamt 28 Mannschaften zwölf Teams für die Zwischenrunde qualifiziert, wo es in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale ging.

In Gruppe A setzte sich Anadolu Reutlingen mit einem 2:2 gegen Bezirksligist TSV Trillfingen und einem 5:1 gegen a-Ligist TSV Laufen durch. Rang zwei holte sich Trillfingen, das gegen Laufen 1:1 gespielt hatte. In Gruppe B behauptete die Balinger U19 mit Siegen gegen das kasachische Team von Dinamo Semei II (3:2) und den Bezirksligisten FC 07 Albstadt II (1:0) Rang eins. Die Gäste aus Kasachstan holten Rang zwei mit einem 4:2-Erfolg gegen die Nullsiebener, verzichteten aber auf eine Teilnahme am Hauptturnier, so dass der SV Rangendingen nachrückte.Der Bezirksligist hatte in Gruppe C Rang drei belegt hinter den Young Boys aus Reutlingen, die mit Erfolgen gegen den Bezirksligisten Rot-Weiß Ebingen (1:0) und einem 2:1 gegen Rangendingen Platz eins holten und den zweitplatzierten Ebingern, die gegen Rangendingen 4:3 gewannen.

Zu einem echten Finale um den Gruppensieg kam es in Gruppe D im letzten Spiel zwischen den Bezirksligisten FC Hechingen und FC Steinhofen. Hechingen hatte den Berzirksligisten SpVgg Mössingen 3:1 bezwungen, und Steinhofen profitierte davon, dass die Partie gegen Mössingen beim Stand von 3:3 abgebrochen wurde, da die SpVgg aufgrund von Zeitstrafen und einer Roten Karte nicht mehr genug Spieler auf dem Feld hatte, um das Spiel zu beenden, da mit 3:0 für Steinhofen gewertet wurde. Im Duell der beiden Zollern-Bezirksligisten behielt Hechingen dann mit 3:1 die Oberhand.