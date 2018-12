Fußball S-Indoor-Cup: TSG-Teams dominieren

Im ersten Viertelfinale hatte die Balinger U19 ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Mit einer couragierten Vorstellung warfen die Jungs von Trainer Mario Kienle den favorisierten Oberligisten Göppinger SV durch einen Doppelschlag in der Schlussminute mit 4:3 aus dem Rennen und sorgten so für eine faustdicke Überraschung. Ein brisantes Derby stand danach an, in dem Vorjahressieger Albstadt auf den Lokalrivalen FV Rot-Weiß Ebingen traf. Die Rot-Weißen führten lange mit 1:0, ehe die Nullsiebener mit drei Toren in den letzten zwei Minuten noch den Spieß umdrehten. Im dritten Viertelfinale wurde Gastgeber Balingen gegen den couragiert aufspielenden Bezirksligisten FC Hechingen mit einem 3:1-Erfolg seiner Favoritenrolle gerecht. Die vierte Partie in der Runde der letzten Acht zwischen Vorjahresfinalist FC Holzhausen und der U23 der TSG Balingen verlief ausgeglichen. 2:2 stand es nach regulärer Spielzeit, und so musste das Zehn-Meterschießen über den Halbfinaleinzug entscheiden. Dort avancierte TSG-Torhüter mit drei gehaltenen Strafstößen zum Helden, der seiner Mannschaft den 3:2-Sieg bescherte.

In den Vorrundenspielen hatten sich bis auf einige Überraschungen die Favoriten durchgesetzt. In Gruppe I setzte sich Oberligist Göppingen ungeschlagen an die Spitze, gefolgt vom punktgleichen Bezirksligisten Rot-Weiß Ebingen, der überraschend dem Landesligisten SV Dotternhausen das Nachsehen gab. für das Mauz-Team reichte es nur zu Rang drei vor B-Ligist Anadolu Reutlingen.

In Gruppe II ließ Titelverteidiger Albstadt nichts anbrennen und fixierte mit drei Siegen souverän Rang eins. Spanend war der Kampf um Platz zwei, den der Gewinner des Kleinen Turniers, die U19 der TSG Balingen, gegen die Gäste aus Kasachstan von Dinamo Semei nur aufgrund der mehr geschossenen Tore für sich entschied. In Gruppe III war Gastgeber Balingen I mit drei Siegen das Maß aller Dinge. Den zweiten Rang schnappte sich Vorjahresfinalist Holzhausen vor den beiden Bezirksligisten TSV Trillfingen und Young Boys Reutlingen. Richtig spannend war der Kampf um die ersten beiden Plätze in Gruppe IV. Der südbadische Verbandsligist TuS Oppenau enttäuschte in den ersten beiden Spielen gegen die Balinger Zweite und Hechingen durch deutliche Niederlagen, und rehabilitierte sich mit einem Erfolg gegen Bezirksligist SV Rangendingen. So machten die U23 der TSG und Hechingen im letzten Spiel der Vorrunde die Plätze eins und zwei unter sich aus; am Ende hatte Balingen die Nase vorne.