Fußball S-Indoor-Cup: Favoriten setzen sich durch

Den ersten Treffer des Turniers erzielte Fabian Singer vom Bezirksligisten TSV Trillfingen, der gegen Ligakonkurrent FV Rot-Weiß Ebingen das dreitägige Hallenfußball-Spektakel eröffnete. Am Ende siegte Trillfingen mit 2:1. Die Jungs von TSV-Trainer Markus Helber sicherten sich mit weiteren Siegen gegen die SpVgg Truchtelfingen (4:0), den SV Heselwangen (3:1) und die SG Roßwangen/Endingen (4:0) souverän Platz eins in Gruppe eins und den Einzug in die Zwischenrunde. Rang zwei holte sich Rot-Weiß Ebingen mit Erfolgen gegen Heselwangen (1:0) Roßwangen/Endingen (8:0) und Truchtelfingen (5:0).

Zu einem echten Finale kam es in Gruppe zwei in der Partie zwischen Bezirksligist FC Hechingen und der U19 der TSG Balingen. Die Youngster des Gastgebers mussten unbedingt gewinnen, um noch auf einem der ersten beiden Plätze zu landen. 2:1 stand es; ein Ergebnis, das beiden Mannschaften zum Weiterkommen reichte; und so kam es in den letzten Sekunden zu einem "Nichtangriffs-Pakt". Leidtragender war der TSV Frommern, der aufgrund des einen Treffer schlechteren Torverhältnisses gegenüber Hechingen Rang drei belegte.

Hier gibt es unser Video vom Freitag aus der Sparkassen-Arena: