Fußball rund um den Feiertag: Bah-Abschied in Möhringen, 500 Fans in Gütenbach – Niedereschacher Jubel
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Furtwangens Timo Wagner (links) verwandelte – entscheidend – einen Strafstoß im Bezirksliga-Derby gegen die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach. Foto: Holger Rohde

Viel los in den Fußball-Ligen rund um den 1. Mai. Beim Bezirksliga-Top-Duell in Tennenbronn gibt es keinen Sieger. FC Furtwangen setzt sich knapp durch.

Landesliga: Beim Landesligisten FV Möhringen gab es einen Trainerwechsel: Sheriff Bah ist nicht mehr Coach – nach fünf sieglosen Spielen in Folge mit 4:16-Toren. Der bisherige Co-Trainer Edgar Polovoj übernimmt ab sofort. Bah hätte zum Saisonende ohnenhin seinen Posten abgegeben. Beim Ligakonkurrenten FC Öhningen-Gaienhofen gibt es indes einen Trainernachfolger für den zum Rundenende ausscheiden Markus Schoch: Bülent Babür kommt. Er arbeitete unter anderem bei SK Rapid Wien.

 

Bezirksliga

In den drei Partien vor dem Feiertag gab es im Spitzenspiel in Tennenbronn keinen Sieger. Sage und schreibe 500 Fans pilgerten auf den Gütenbacher Sommerberg zum Derby der Eintracht gegen Stadtrivale Furtwangen.

FV Tennenbronn - FC Löffingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Matthias Epting (57.), 1:1 Joey Zepf (70.). Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal).

SV Geisingen - SG Dauchingen/Weilersbach 3:2 (3:0). Tore: 1:0 Niklas Schrawattke (7.); 2:0 Janis Schrawattke (17.), 3:0 Julien Kübler (Elfmeter/40.), 3:1 Benedikt Laufer (65.), 3:2 Niklas Halder (88.). Schiedsrichter: Jonas Fleig (Brigachtal).

Eintracht Neukirch - FC 07 Furtwangen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Timo Wagner (Elfmeter/85.). Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal).

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Kreisliga A1

SF Schönenbach - SV Niedereschach 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Marvin Burgbacher (78.). Schiedsrichter: Achim Pockrandt (Lahr).

Kreisliga A2

SV Eisenbach - FC Bräunlingen 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Raphael Emminger (23.), 1:1 Simon Ott (31.), 1:2, 1:4 Philipp Müller (35., 77.), 1:3 Anton Karahristov (43.). Schiedsrichter: Tony Gamp (Neustadt).

SV Titisee - SG St. Märgen/St. Peter 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Philip Waldvogel (5.); 1:1 Christian Seifried (42.), 2:1 Alexander Winter (90.). Schiedsrichter: Wolfgang Braun (Unadingen). Gelb-Rote Karte: St. Märgen (85.).

Frauen Verbandsliga

Hegauer FV 2 - SG Marbach 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Letizia Maltar (12.), 2:0 Valerie Cheboh (25.), 3:0 Madeline Hettich (70.), 4:0, 5:0 Annika Restle (73., 77.). Schiedsrichter: Emra Yasar (Singen).

 