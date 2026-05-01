Fußball rund um den Feiertag: Bah-Abschied in Möhringen, 500 Fans in Gütenbach – Niedereschacher Jubel

1 Furtwangens Timo Wagner (links) verwandelte – entscheidend – einen Strafstoß im Bezirksliga-Derby gegen die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach. Foto: Holger Rohde Viel los in den Fußball-Ligen rund um den 1. Mai. Beim Bezirksliga-Top-Duell in Tennenbronn gibt es keinen Sieger. FC Furtwangen setzt sich knapp durch.







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Landesliga: Beim Landesligisten FV Möhringen gab es einen Trainerwechsel: Sheriff Bah ist nicht mehr Coach – nach fünf sieglosen Spielen in Folge mit 4:16-Toren. Der bisherige Co-Trainer Edgar Polovoj übernimmt ab sofort. Bah hätte zum Saisonende ohnenhin seinen Posten abgegeben. Beim Ligakonkurrenten FC Öhningen-Gaienhofen gibt es indes einen Trainernachfolger für den zum Rundenende ausscheiden Markus Schoch: Bülent Babür kommt. Er arbeitete unter anderem bei SK Rapid Wien.