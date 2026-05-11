Den VAR abschaffen? Im Gegenteil, meint der frühere Weltklasse-Fußballer. Rummenigge würde dem Video-Schiedsrichter weitere Kompetenzen einräumen.
München - Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich dafür ausgesprochen, den Video-Schiedsrichter mit mehr Macht bei strittigen Entscheidungen auszustatten. "In den meisten Fällen greift der VAR ja nicht unbegründet ein. Das bedeutet ja, dass etwas übersehen wurde oder vorgefallen ist, das in Echtzeit auf dem Platz unterging. (...) Also sollte im Keller auch die finale Entscheidung getroffen werden, dort arbeiten alles qualifizierte Menschen", sagte Rummenigge dem "Kicker".