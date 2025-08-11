Fußball: Rheinfelden will unter die ersten Fünf

Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden sieht der bevorstehenden Saison 2025/26 ziemlich optimistisch entgegen. Ein Platz in den Top-Fünf am Ende ist für den Club das erklärte Ziel.

Richtig gut kicken konnten die Rheinfelder schon immer. Zuweilen fehlte es vor allem in der einen oder anderen Auswärtspartie an der entsprechenden Einstellung oder an der Breite des Kaders. Das ist Schnee von gestern. Trainer Anton Weis, einst in seiner Aktivzeit ein feiner Techniker mit Übersicht, ist es mittlerweile gelungen, die Mannschaft mental auf Kurs zu bringen.

Das zeigte jüngst im Verbandspokal das Match beim starken Freiburger Bezirksligisten SG Simonswald/Obersimonswald. Obwohl personell stark eingeschränkt, löste der FSV die Erstrunden-Aufgabe mit einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg souverän.

FSV setzt verstärkt auf die Nachwuchsarbeit

Vergessen sind die Zeiten, wo die Nachwuchs-Arbeit ziemlich vernachlässigt wurde. Inzwischen floriert die Jugendabteilung und liefert nun regelmäßig Talente für die beiden Aktivmannschaften. Von den elf Jugendspielern haben im Sommer deren sechs den Sprung in den Kader der „Ersten“ geschafft. Die anderen fünf verstärken die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A-West zugange ist.

„Nahezu alle Positionen beim Rheinfelder Landesliga-Team sind inzwischen auch qualitativ doppelt besetzt. Das wurde möglich, weil dem einen Abgang von Nicola Guglielmelli 13 Neuzugänge gegenüberstehen. „Herausgekommen ist eine gesunde Mischung von erfahrenen und jungen Spielern. Nur auf die Jugend zu setzen, wie es ein Landesligist aus dem Bezirk praktiziert, halte ich nicht für den richtigen Weg“, betont FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna.

Almin Mislimovic (am Ball) wird dem FSV vorerst fehlen. Foto: Daniel Hengst

Der neue Kapitän ist der alte. Wie in der vergangenen Spielzeit wird Serkan Korkmaz das Team auf den Platz führen. Noch keine Entscheidung ist bei der Besetzung der Torhüter-Position gefallen. Betim Berisha, Marco Buonacosa und Artjom Meier kämpfen um die Nummer eins. Und zum Schluss wurden extern die Defensive durch Meriton Neziraj und der Angriff durch Alexis Ramos verstärkt. Noch nicht fit ist Torjäger Almin Mislimovic (Bänderdehnung im Sprunggelenk). Er wird drei Wochen fehlen.

Da Rugna sieht Freiburger Vereine vorne

Ein Platz unter den ersten Fünf hält Da Rugna angesichts des üppig bestückten Kaders mit 32 Spielern für realistisch. Auch für den FSV-Vorsitzenden sind der Freiburger FC und der FC Waldkirch die ersten Adressen bei der Titel-Vergabe. Auch dem SV Weil traut er eine Menge zu. Nicht auf der Rechnung hat er dagegen den FV Lörrach-Brombach.

Abgang: Nicola Guglielmelli (Karriereende).

Zugänge: Alexis Ramos (UMG Montargis), Meriton Neziraj (FC Pratteln), Leon Hofmans (SV Weil), Simon Pakalski (SV Weil), Jashari Neon (FC Wehr), Kosar Aoula, Arne Alker, Leon Leuter, Benjamin Müller, Muhammad Al Shear (alles eigene Jugend), Danilo Avellina, Ligawu Esombi, Jerome Chikwaira.

Trainer: Anton Weis (wie bisher).