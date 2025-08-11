Fußball: Rheinfelden will unter die ersten Fünf

Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden sieht der bevorstehenden Saison 2025/26 ziemlich optimistisch entgegen. Ein Platz in den Top-Fünf am Ende ist für den Club das erklärte Ziel.
Richtig gut kicken konnten die Rheinfelder schon immer. Zuweilen fehlte es vor allem in der einen oder anderen Auswärtspartie an der entsprechenden Einstellung oder an der Breite des Kaders. Das ist Schnee von gestern. Trainer Anton Weis, einst in seiner Aktivzeit ein feiner Techniker mit Übersicht, ist es mittlerweile gelungen, die Mannschaft mental auf Kurs zu bringen.