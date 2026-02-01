Fußball: Remis für TSV Harthausen/Scher und TSG Balingen II

1 3:3-Unentschieden trennten sich Fabian Maier mit dem TSV Harthausen und die Sportfreunde Hundersingen. Foto: Eibner Die Scherkicker trennen sich von den Sportfreunden Hundersingen 3:3. Die Balinger Regionalliga-Reserve spielt beim FC Esslingen 0:0.







TSV Harthausen/Scher – Sportfreunde Hundersingen 3:3 (1:3). Nur einem starken Schlussspurt war es zu verdanken, dass die Landesliga-Fußballer des TSV Harthausen/Scher gegen den Bezirksligisten Hundersingen nicht als Verlierer vom Platz gingen. Die Gäste legten nämlich los wie die Feuerwehr und führten schnell mit 2:0. Finn Locher konnte zwar nach 23 Minuten auf 1:2 verkürzen, doch die Sportfreunde blieben am Drücker und erhöhten auf 3:1. Erst in der Crunch-Time gelang dem TSV durch Tim Abt (81.) und Leonard Gaugel (90.+1) noch der 3:3-Ausgleich. TSV Harthausen: Knör; F. Maier, Gauggel, L. Maier, Rösch, Balci, Losekamm, Koch, Zorlu, Allseits, Endriß. Eingewechselt: Locher (22.), Czpoiak (45.), Abt (55.). FC Esslingen – TSG Balingen II 0:0. Ein ansehnliches Testspiel absolvierten die Landesliga-Fußballer der TSG Balingen II am Samstag in Esslingen. Beim Tabellenvierzehnten der Verbandsliga Württemberg erkämpften sich die Schützlinge von TSG-II-Cheftrainer Philipp Wolf ein 0:0-Remis. „Es war ein guter Test, gegen seinen sehr guten Gegner, da wir erst acht Tage im Trainingsbetrieb sind. Sicherlich hatte Esslingen etwas mehr Chancen, doch wir haben gut verteidigt und konnten so hinten die Null halten“, so der Balinger Kommandogeber, der mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag in der entgegengesetzten Richtung in Radolfzell seine Visitenkarte abgibt. „Wenn man gegen höherklassige Teams testen will, muss man eben auch bereit sein, sich eine Stunde ins Auto zu setzen“, so Wolf weiter. TSG Balingen II: Dogan; Fortenbacher, Knobloch, Bader, Braun, Thomaidis, König, Barth, Haas, Quartey. Eingewechselt: Fritz, Neff, Berger, Mustafic (alle 32.), Kusch (46.).