Der SV Glatten kämpft am Freitag im Relegationsspiel gegen den VfB Effringen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A 1 Nord.

Beide Teams treffen erstmals aufeinander – ein spannendes Duell in Mindersbach um den Platz in der kommenden Saison.

Kann der SV Glatten seinen Platz in der Kreisliga A I Nord verteidigen, oder übernimmt in der nächsten Saison der VfB Effringen? Diese Frage entscheidet sich am Freitag um 18.15 Uhr im Relegationsspiel zur A I Nord. Es ist eine reizvolle Aufgabe, denn beide Teams treffen in dieser Konstellation zum ersten Mal aufeinander.

Lesen Sie auch

Die Ausgangslage ist klar: Der SV Glatten hat eine durchwachsene Saison gespielt, konnte sich aber erst am vorletzten Spieltag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Huzenbach eine Chance auf den Klassenerhalt sichern.

Rückstand gedreht

Alessio Weimer, Lorenz Weigold und Felix Loch drehten dabei einen 0:1-Rückstand. Der letzte Spieltag beim Schlusslicht Spfr. Aach (7:1) war dann nur noch Formsache. Dennoch benötigte Glatten Schützenhilfe von der SG Herzogsweiler/Durrweiler, die mit einem 2:0-Sieg bei Phönix Pfalzgrafenweiler die Konkurrenz im Keller drückte.

Das Glück fehlt

Der SV Glatten, dessen Frauenmannschaft den vierten Platz belegte und im Bezirkspokal-Finale im Reinhold-Fleckenstein-Stadion nach 2:0-Führung mit 2:4 gegen den TSV Wittershausen verlor, hatte in den Schlüsselspielen wenig Glück. Mit 33 Punkten auf Rang elf ist dies die schwächste Bilanz seit dem Aufstieg als B I-Vizemeister 2018/19 in die damalige A I.

Felix Loch prägt das Team

Bis dahin war der Verein stets im vorderen Drittel der Tabelle vertreten, mit der besten Platzierung als Vierter in der Saison 2023/24 (46 Punkte) und einem starken Jahr zuvor mit 53 Punkten unter Spielertrainer Fabio Weimer. Inzwischen prägt Felix Loch das Team, der mit 27 Treffern auch bester Torschütze der Liga ist.

Klarer Auftrag

Seine klare Aufgabe für das Spiel am Freitag auf der Mindersbacher Höhe: „Wir wollen die Weichen für die sechste A I-Saison in Folge stellen.“ Der B I-Ligist VfB Effringen lieferte sich im Nachbarduell mit dem SV Schönbronn eine spannende Saison, die am Ende durch einen Punkt Vorsprung an Schönbronn ging.

Unsere Empfehlung für Sie Relegations-Halbfinale Bezirksliga TSG Wittershausen jagt Bezirksliga-Traum Am Sonntag treffen der TSV Möttlingen und die TSG Wittershausen aufeinander.

Der entscheidende Knackpunkt war die 0:3-Heimniederlage Effringens im direkten Vergleich. Zwei Niederlagen gegen Schönbronn waren zu viel. Die Nachbarn feierten mit 77 Punkten die Meisterschaft und den direkten Aufstieg, stellten mit 118 erzielten und nur 26 Gegentoren den besten Angriff und die beste Defensive der B I Nord.

Fast komplett neue Liga

Wenn Effringen auf Revanche sinnt, führt kein Weg an einem Sieg im Relegationsspiel gegen Glatten vorbei. Dieser würde das Team von Trainer Daniel Kreutler in eine fast komplett neue Liga führen, in der man aus dem alten Fußballbezirk Böblingen/Calw nur noch wenige Mannschaften wie 1. FC Egenhausen, TSV Simmersfeld, TSV Altensteig, SG Ettmannsweiler/Aichelberg und natürlich den SV Schönbronn kennt.

Besondere Defensive

Obwohl Niklas Braun per Strafstoß das 100. Effringer Tor erzielte, ist das Prunkstück des Vizemeisters die Defensive. Bis Mitte der ersten Halbzeit im letzten Spiel hatte Effringen noch die beste Abwehr der Liga, dann trafen die Seewälder Thorsten Weiss und Sally Wenzelau zum 2:5-Zwischenstand. Ein Schönheitsfehler, der heute gegen den SV Glatten aber keine Rolle spielen sollte.

Ein Fest soll’s werden

Trainer Daniel Kreutler und Kapitän Marvin Kreutler kennen die Relegation aus ihrer erfolgreichen Zeit beim SV Deckenpfronn in der Landesliga. Ihre Erfahrung und das Angriffstrio Dennis Bäuerle (25 Tore), Niklas Braun (22) und Maurice Hasselmann (14) sollten den Fans ein spannendes Spiel bieten.

Darüber hinaus können die Zuschauer auf der Mindersbacher Höhe nicht nur ein Fest erwarten, sondern auch professionelle Organisation – die Gastgeber sind erfahrene Ausrichter von Relegationsspielen.