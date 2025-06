Relegation zur Kreisliga A4: SGM Meßstetten/Tieringen – SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten (Freitag, 18.30 Uhr, Albstadion Ebingen).

Um den letzten Platz in der Kreisliga A4 in der kommenden Saison buhlen am Freitagabend im Ebinger Albstadion zwei Mannschaften, für welche die Saison so gut wie gelaufen war.

Meßstetten/Tieringen profitiert von Rückzügen

Nach einer schwachen Saison mit nur vier Siegen und 14 Punkten stand die SGM Meßstetten/Tieringen vor dem direkten Abstieg. Doch dann spielte dem Team von SGM-Trainer Patrick Schampier in die Karten, dass der TSV Frommern ankündigte, in der neuen Spielzeit keine 2. Mannschaft mehr zu stellen. Hinzu kam, dass die TSG Margrethausen freiwillig in die Kreisliga B runter geht und die TSG Balingen den Aufstieg in die Regionalliga schaffte, so dass die Spielmeinschaft aus der Heubergmetropole plötzlich als Tabellenzwölfter in der Relegation um den Verbleib in der Kreisliga A spielen darf.

Rang drei in der B4 für die Bezirksliga-Reserve

Nicht anders erging es dem Gegner, der Bezirksliga-Reserve der SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten. Denn nach dem letzten Spieltag in der Kreisliga B4 standen die Jungs um SGM-Spielertrainer Patrick Pizzo auf dem dritten Tabellenplatz; mit drei Zählern Rückstand auf den FC Onstmettingen und sechs auf Meister FC Redfield Albstadt.

Redfield verzichtet und die SGM rückt hoch

Doch dann entschlossen sich die Albstädter, nicht nur auf den Aufstieg zu verzichten, sondern ihre Mannschaft ganz vom Spielbetrieb zurück zu ziehen. Dies hatte zur Folge, dass der FC Onstmettingen den Aufstieg in die Kreisliga A4 direkt schafft, und die SGM Heuberg nun um den Aufstieg gegen die Spielgemeinschaft aus Meßstetten und Tieringen kämpft.

Wer legt den Schalter schneller um?

Und so bietet sich beiden Mannschaften nach einer durchwachsenen Saison doch noch die Chance, für einen gelungenen Abschluss zu sorgen. So ist am Freitagabend im Ebinger Albstadion mit einer umkämpften Partie zu rechnen, in der die Mannschaft Vorteile haben wird, der es gelingt, den Schalter von „Urlaub“ auf Wettkampf schneller noch einmal umzulegen.