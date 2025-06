Kreisliga A1 – Kreisliga B1: SC Lindenhof – SV Herrenzimmern 1:0 (0:0). Ein bärenstarker Schlussmann Marco Schmidt und Siegtorschütze Patrick Grathwol waren die Matchwinner des SCL.

Es lief die 51. Minute, als Grathwol eine Unachtsamkeit der Herrenzimmerner Abwehr eiskalt zum 1:0 ausnutzte. Bis dahin allerdings lief die Partie komplett anders und so stellte der Treffer die Partie nahezu auf den Kopf.

Lesen Sie auch

SV Herrenzimmern vergibt Chancen zur Führung

In den ersten 45 Minuten hätte der Außenseiter vorlegen können ja müssen. Brachte die Partie nicht auf seine Seite. Jannik Stern, Carlo Müller, Marvin Müller – das Trio hatte fünf Möglichkeiten. Dies sollte sich nach der Pause bitter rächen.

In einer echten Hitzeschlacht brachte Lindenhof am Ende den knappen Vorsprung heim, obwohl der SVH alles versuchte, um in die Verlängerung zu kommen.

In der 89. Minute traf der eingewechselte Lukas Bartsch zum vermeintlichen 1:1 – doch der zweifelhafte Abseits-Pfiff des Schiedsrichters durchkreuzte die Hoffnungen.

Auf dem Papier lagen zwar tabellarisch gesehen zwischen dem Viertletzten der A1 und dem Dritten der B1 fünf Teams.

SC Lindenhof befand sich schon in der Sommerpause

Doch da sich der SCL bereits in der Sommerpause befand, musste Spielertrainer Eric Heß mit nur einer Trainingseinheit in das Duell mit dem motivierten B-Ligisten gehen. Sein scheidender Kollege Marco Rapp drückte aus dem Berlin-Urlaub die Daumen.

Der SV Herrenzimmern verpasste den direkten Wiederaufstieg, was 2019 (bei zwei direkten Aufsteigern) noch gelungen war. Bis 2012 spielte der SVH sogar noch in der Bezirksliga. Indes hat Trainer Patrick Hezel seinen Vertrag verlängert und wird in der Spielzeit 2025/26 in seine vierte Saison an der „Kleinheide“ gehen.

Trainerstimmen

Eric Heß (SC Lindenhof): „Wir sind natürlich zufrieden mit dem Ausgang und dass wir ein weiteres Jahr in der Kreisliga A spielen dürfen. In der ersten Halbzeit war es von unserer Seite aus erschreckend schwach. Ob es den an den Temperaturen lag oder weil wir in den letzten 14 Tagen nur ein Training hatten, lassen wir mal dahingestellt. Da hatte Herrenzimmern in den ersten 45 Minuten mehrere klare Möglichkeiten, wo sie die Tore machen müssen. Wir hätten uns über einen 0:2-Pausenrückstand nicht beschweren dürfen. In der zweiten Hälfte haben wir dann für mindestens 20 Minuten ein anderes Gesicht gezeigt und den Ball laufen lassen. Das 1:0 war glücklich, danach hat man gesehen, dass beide Mannschaften am Limit spielen.“

Patrick Hezel (SV Herrenzimmern): „Für uns war es maximal bitter vom Ausgang. Die erste Halbzeit waren wir klar besser mit vier, fünf hundertprozentigen Möglichkeiten. Da haben wir zu viel liegen lassen. Wären wir zur Pause in Führung gelegen hätten, bin ich mir sicher, dass wir auch hätten aufsteigen können. Letztlich haben wir die Chancen nicht genutzt und sind natürlich selbst schuld. Nach dem 0:1 hatten wir noch Chancen zum Ausgleich, aber der Lindenhofer Torhüter hat gut gehalten.“

Statistik

SC Lindenhof – SV Herrenzimmern 1:0 (0:0).

SC Lindenhof: Schmidt – Eith, Madrazo, Edamenko, Dausch, Singer (87. Grahic), Banciu (55. Werner), Grathwol, Fe. Schmidt (61. Hirt), Völkle, Hils (90. Heß).

SV Herrenzimmern: Mekler, Ma. Stern, Jo. Müller, Ya. Staiger, Ma. Staiger, Schneider, Ja. Stern, Mi. Nartsch, Ca. Müller, Pakeiser, Ma. Müller.

Tor: 1:0 Patrick Grathwol (51.).

Schiedsrichter: Jonny Dosch (Aldingen; Gelbe Karten: 2/3.. Zuschauer: 500.