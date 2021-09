Wilde Szenen nach Schlusspfiff – Aalen-Coach legt sich mit VfB-Fans an

Bei der Regionalliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart II und VfR Aalen geraten Gästetrainer Uwe Wolf und VfB-Anhänger aneinander. Ein Video zeigt den Vorfall.















Stuttgart - Mächtig was los war am Dienstagabend bei der Regionalliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart II und dem VfR Aalen (Endstand 1:2). Im Mittelpunkt des Geschehens: VfR-Trainer Uwe Wolf, der während des Spiels immer wieder mit einigen VfB-Fans im Gazi-Stadion auf der Waldau aneinander geriet.

Video zeigt Szenen nach dem Spiel

Seinen Ausgangspunkt hatte die verbale Keilerei wohl beim Führungstor der Ostälbler durch Mark Müller in der 22. Minute. Anschließend kam es andauernd zu beidseitigen Provokationen. Auch dem Schiedsrichter Daniel Greef blieben die lautstarken Meinungsverschiedenheiten zwischen Trainerbank und Fans nicht verborgen. In der zweiten Halbzeit zeigte er Wolf dann auch die Gelbe Karte und drohte mit dem Verweis auf die Tribüne. Nach Informationen unserer Zeitung wurde ein Anhänger des VfB in diesem Zusammenhang zudem vom Sicherheitsdienst aus dem Stadion begleitet.

Der Höhepunkt beziehungsweise Tiefpunkt der Reiberei folgte nach der Partie. Völlig emotionsgeladen gestikulierte der Aalener Trainer nach dem Sieg seiner Mannschaft in Richtung der VfB-Anhänger. Die obszönen Gesten blieben natürlich nicht unbeantwortet.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Aalens Geschäftsführer Giuseppe Lepore den aufgebrachten Coach versucht, zu beruhigen – ohne Erfolg. Von der Tribüne sind daraufhin wilde Beschimpfungen zu hören.

Nach dem Spiel äußerte sich Wolf zu den Vorfällen. „Wenn man permanent beleidigt wird, sind das die schönsten Siege“, so der Trainer. Emotionen gehören zum Fußball dazu – aber in diesem Fall haben beide Seite wohl ein wenig überreagiert.