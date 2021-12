16 Der VfB II agierte gegen den KSV Hessen Kassel häufig kopflos. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II hat sein letztes Heimspiel 2021 gegen den KSV Hessen Kassel mit 1:3 verloren. Zum Jahresabschluss bei Astoria Walldorf ist ein Erfolgserlebnis dringend nötig.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart II kommt der bedrohlichen Zone in der Fußball-Regionalliga immer näher. Im letzten Heimspiel des Jahres verlor die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst gegen den KSV Hessen Kassel mit 1:3 (0:2). Die Tendenz zeigt damit weiter nach unten: Aus den vergangenen zwölf Spielen holte die U21 der Weiß-Roten nur einen Sieg. „Die Niederlage ist bitter, aber letztendlich verdient. Wir haben bei den Gegentoren individuell einfach nicht konsequent gehandelt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, sagte Fahrenhorst, „wir müssen ruhig und besonnen bleiben und im letzten Spiel des Jahres noch einmal alles mobilisieren. Es gibt viel Potenzial, das es wachzurütteln gilt.“

Der VfB geriet auf Platz 1 bereits nach 14 Minuten in Rückstand. Der starke Rechtsverteidiger Nael Najjer traf für die Nordhessen aus spitzem Winkel. In der Viertelstunde vor der Pause hatte das Fahrenhorst-Team dann seine beste Phase, ließ aber drei gute Chancen ungenutzt, die beste Möglichkeit vergab Richard Weil (40.) freistehend vor KSV-Keeper Maximilian Zunker. Praktisch aus dem Nichts machte Kassel das 2:0. Mit der letzten Aktion vor der Halbzeit traf Daniele Maurizio Vesco.

Nach dem Wechsel stellte Fahrenhorst von Dreier- auf Viererkette um. Der VfB machte Druck, ließ aber die letzte Entschlossenheit vermissen. Mehr als der 1:2-Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Falko Michel (69.) gelang dem VfB II nicht. Für die Entscheidung sorgte Brian Schwechel nach einem Eckball mit dem Tor zum 3:1 (76.). „Auch da haben wir uns zu schläfrig präsentiert“, monierte Fahrenhorst und stellte wieder einmal fest: „Gegen körperlich robuste Teams, die Männerfußball spielen, tun wir uns extrem schwer.“

Das letzte Spiel des Jahres führt die U21 am kommenden Freitag (19 Uhr) zum FC Astoria Walldorf. Die Nordbadener zogen mit einem 4:0-Sieg am Samstag bei der krisengeschüttelten SG Sonnenhof Großaspach am VfB vorbei. Umso wichtiger wäre es, mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen.

Aufstellung VfB II

Glaus – Bazzoli, Maglica, Nothnagel (85. Kopf) – Kudala (76. Rekdal), Weil, Michel, Celebi (46. Suver) – Schipplock, Egloff (62. Bennetts), Polster.

