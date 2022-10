8 Umkämpftes Regionalligaduell: Dominik Nothnagel (VfB II), Offenbachs Vincent Moreno und Patrick Kapp (v. li.) schenken sich auch in der Luft nichts Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Nach neun ungeschlagenen Regionalligaspielen in Serie hat der VfB Stuttgart II nun die zweite Partie hintereinander verloren. Das 0:2 gegen Kickers Offenbach bedeutete die erste Heimniederlage in dieser Saison.















Link kopiert

Dem Ende der Erfolgsserie folgte die erste Heimniederlage in dieser Fußball-Regionalligarunde: Eine Woche nach dem 0:2 beim damaligen Schlusslicht KSV Hessen Kassel unterlag der VfB Stuttgart II am Sonntag Kickers Offenbach ebenfalls mit 0:2 (0:0). „Die Niederlage ist aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit verdient“, räumte VfB-Trainer Frank Fahrenhorst ein, „der OFC hat gezeigt, wie ein Herrenteam auf hohem Niveau 90 Minuten lang ein Spiel bestreitet.“

Palatans erfolgreiches Debüt

Vor 550 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau – davon gut die Hälfte aus Offenbach – fielen beide Tore nach der Pause. Jakob Lemmer (62.) und Lucas Hermes (68.) trafen für die Hessen und sorgten damit für ein erfolgreiches Debüt des neuen OFC-Trainers Ersan Palatan. Letztendlich gab die größere Abgezocktheit des Aufstiegsmitfavoriten mit den Ausschlag.

Unsere Empfehlung für Sie Trainersuche beim VfB Stuttgart Die heiße Spur zu Jess Thorup Der Däne ist einer von zwei Kandidaten auf die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Was über den 52-Jährigen bisher bekannt ist.

Fahrenhorst identifizierte nach dem Schlusspfiff die Themen für die nächsten Tage und Wochen: „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir nach vorne Torabschlüsse und Eins-gegen-eins-Situationen für uns ziehen, da hatten wir wenig Durchschlagskraft. Und nach hinten müssen wir konsequenter unser Tor verteidigen.“

Für den VfB II geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel beim FC Astoria Walldorf weiter. Beim Tabellendrittletzten wäre es an der Zeit, wieder zu punkten.

Aufstellung VfB II

Hornung – Aidonis, Kapp, Nothnagel (73. Cisse) – Hoppe, Laupheimer, Boziaris (63. Hetemi), Weik (73. Kudala) – Drakas (78. Sonnenwald), Kuol – Kastanaras.