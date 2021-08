VfB Stuttgart II kassiert gegen Astoria Walldorf dritte Niederlage in Serie

14 Alou Kuol am Boden – es läuft derzeit nicht beim VfB Stuttgart II. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart steckt nach dem 2:3 gegen den FC Astoria Walldorf weiter im Tief. Ob nun ausgerechnet beim Spitzenreiter die Wende gelingt?

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II ist in der Fußball-Regionalliga derzeit außer Form. Die positiven Aspekte beim 2:3 (1:1) gegen den FC Astoria Walldorf waren die beiden Elfmetertore durch Falko Michel (33.) und den eingewechselten Manuel Polster (67.).

Diese reichten aber nicht, da die defensive Stabilität fehlte. Die Unordnung in der VfB-Hintermannschaft nutzte Walldorf zu Toren durch Tim Fahrenholz (18.), Niklas Antlitz (61.) und Jonas Weik (74.).

Die nächste Chance, die Talfahrt zu stoppen besteht an diesem Freitag (14 Uhr) bei Spitzenreiter FSV Mainz 05 II. Das Team von Trainer Bartosch Gaul gewann am Sonntag mit 3:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach und thront an der Tabellenspitze.

Die VfB-Aufstellung gegen Walldorf:

Schock – Michel, Nothnagel, Suver – Kudala, Weil (46. Stein), Meyer (77. Bennetts), Celebi (77. Rekdal) – Wolf (63. Grimm) – Schipplock, Kuol (46. Polster).

