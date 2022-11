1 VfB-Offensivmann Marco Wolf erzielte ein Tor, verschoss aber auch einen Foulelfmeter. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat nach dem 0:0 gegen den SSV Ulm 1846 auch auswärts bei einem Spitzenteam einen Punkt geholt. Nach einem 0:2-Rückstand reicht es beim TSV Steinbach Haiger noch zu einem 2:2.















Dieses 2:2 beim TSV Steinbach Haiger ist mehr als ein Achtungserfolg für den Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II. Das ersatzgeschwächte Team von Trainer Frank Fahrenhorst holte beim Tabellenzweiten einen 0:2-Pausenrückstand auf. Der eingewechselte Noah Ganaus (59.) und sein Offensivkollege Marco Wolf (83.) trafen für den in der zweiten Halbzeit bärenstarken VfB, wobei Wolf in der 77. Minute sogar noch einen Foulelfmeter verschoss, als er an Steinbachs Keeper Kevin Ibrahim scheiterte. In der ersten Halbzeit hatten Sören Eismann (19.) per Fallrückzieher und Serkan Firat (32.) mit einem sehenswerten Freistoß für das TSV-Team von Trainer Pascal Bieler getroffen.

„Entscheidend für den Punktgewinn war, dass wir immer an unseren Matchplan geglaubt haben“, sagte VfB-Coach Fahrenhorst. „Nach der Pause haben wir mit hoher Energie und toll herausgespielten Toren eine richtig starke Leistung gezeigt. Bis auf die Phase, als wir die Gegentore bekamen, kann ich mehr als zufrieden sein. Das hat Spaß gemacht.“

Für den VfB II geht es am 20. November (14 Uhr) daheim gegen den FSV Mainz 05 II weiter. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde.

Aufstellung VfB II

Schock – Schuster, Kapp, Nothnagel – Kudala, Laupheimer, Landu (46. Hetemi), Weik – Drakas, Wolf (89. Sonnenwald) – Kuol (46. Ganaus).