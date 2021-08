1 Jakov Suvers Tor zur 2:1-Führung reichte dem VfB II in Kassel nicht zu einem Punktgewinn. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Trotz einer 2:1-Führung steht der VfB Stuttgart II nach zwei späten Toren von Hessen Kassel am Ende mit leeren Händen da. Trainer Frank Fahrenhorst kritisiert seine Mannschaft scharf.

Kassel -

Auf der Tribüne feuerten die beiden Handball-Nationalspieler Silvio Heinevetter und Timo Kastening von der MT Melsungen die benachbarten Fußballer von Regionalligist KSV Hessen Kassel an – am Ende mit einem nicht mehr erwarteten Erfolg: Mit zwei späten Toren reichte es für die Mannschaft von Tobias Damm gegen den VfB Stuttgart II noch zu einem glücklichen 3:2 (1:1). VfB-Coach Frank Fahrenhorst war nach den turbulenten 90 Minuten so angefressen wie fast noch nie, seit er die Bundesligareserve vor über einem Jahr übernommen hat: „Ich bin von meinem Team sehr enttäuscht. Es hat ab der 30. Minute das Fußball spielen eingestellt. Auch die Führungsspieler haben es nicht geschafft, den Laden zusammenzuhalten.“

Trio fehlt

Ohne Matej Maglica (Rückenprobleme), Sven Schipplock und Manuel Polster (beide bei den Profis) ging die U21 des VfB vor 1550 Zuschauern in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Auf Vorarbeit von Jayden Bennetts traf Alou Kuol. Kassel, mit dem ehemaligen Kickers-Profi Hendrik Starostzik in der Innenverteidigung, gelang in der 35. Minute durch Jon Mogge das 1:1. Nach der Pause legte die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst wieder vor. Der eingewechselte Jakov Suver traf nach einer Ecke per Kopf (68.). „Danach haben wir es nicht geschafft, das Spiel über die Bühne zu bringen, weil jeder ein bisschen weniger tat“, monierte Fahrenhorst die zu lasche Einstellung. Die Folgen blieben nicht aus: Ingmar Merle (87.) mit einem umstrittenen Handelfmeter und Brian Schwechel nach einem Konter in der fünften Minute der Nachspielzeit – mit der letzten Aktion des Spiels – drehten die Partie. „Dieses Spiel war sehr lehrreich für uns, wir müssen einfach die Grundtugenden an den Tag legen“, sagte der VfB-Coach.

Jetzt kommt Walldorf

Weiter geht es für den VfB II an diesem Sonntag (14 Uhr). Dann kommt der FC Astoria Walldorf nach Stuttgart. Nach dem 1:3 im vergangenen Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II und dem Schock der späten Niederlage in Kassel darf man auf die Reaktion der von ihrem Coach scharf kritisierten VfB-Spieler gespannt sein.

Aufstellung VfB II

Hornung – Pereira, Nothnagel, Stein, Celebi (90. Kopf) – Kudala, Weil, Rekdal (56. Suver), Bennetts (56. Kastanaras) – Kuol (79. Grimm), Wolf (56. Meyer).